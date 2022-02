5 sene sonra başlanacak birikim fırsat kaçırtır

Takip Et

Selçuk ALTUN

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) yaşlılıkta yaşam standardının düşmemesi ve yaşlanan nüfusun bakımı için kritik bir önem taşıdığını belirten Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, son düzenlemelerle birlikte kamunun üzerine düşen görevi yerine getirdiğini, bundan sonra işin şirketlerde olduğunu söyledi. Nüfusun artık yaşlanmaya başladığına değinen Benli, vatandaşa geç kalmadan sisteme girmesi ve birikim yapmaya başlaması çağrısında bulundu.

DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile birlikte TSB merkezinde ziyaret ettiğimiz Başkan Atilla Benli, sigorta sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi, özellikle son yasal düzenlemelerle birlikte sektörde büyük bir heyecan yaratan BES’e vurgu yaptı. Benli, “Tasarrufun merkezi BES, resmi olarak kabul edilmiş görünüyor. Birikim buradan yapılacak. Siyasetçi de vatandaş da bunu çok iyi gördü. BES çok iyi bir alternatif oldu. Bunu bizim çok iyi geliştirip, fonları geometrik olarak katlamamız gerekiyor. Çünkü artık bankacıların, yatırım fonlarının yapamadığı BES fonları ve ürünleri yapıyor” dedi.

2023’ün BES’in 20’nci yılı olduğunu hatırlatan Benli, şöyle devam etti: “2013’ten itibaren de devlet katkısı verilmeye başlandı. Seneye 10 yılı ve 56 yaşını dolduranlar, devlet katkısını da hak etmiş bir şekilde geliyor, yani aşağıdan musluk açılacak. Vatandaş parasını çekip belki tüketime harcayacak. Bunun yerine bizim bu birikimleri tasarrufta tutup maaş verebilecek bir ürüne hazırlık yapmamız gerekiyor. Böylece, SGK’dan alınan maaş dışında ek bir emeklilik maaşı da sağlamış oluruz. Üst düzeyden ödeyenler ciddi maaş alabilir. Bu sistemi kurduğumuz zaman, gelişmiş ülkelerdeki BES sistemlerinin sermaye piyasalarına ve vatandaşa katkısını sağlar hale geleceğiz. Şu anda açılmış fırsat penceresini kullanırsak, o zaman görevimizi yapmış olacağız. Yoksa bugün olduğu gibi 200 milyar olan fon büyüklüğünü 300-500 yaparız, ama bu paralar yarın aynı hızda amacının dışına çekilir. Vatandaşın bunu emekliliğinde maaş olarak standardını korumak için kullanması gerekir.”

“Fırsat penceresi açıkken bu işi çözmemiz lazım”

Diğer taraftan, yaşlı bakım hizmetlerinin dünyada artık bireysele kaydığını dile getiren Başkan Benli, Türkiye’nin de buna hazırlık yapması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin artık yaşlanan bir nüfusu olduğunu vurgulayan Benli, “Bunun için de çok az zaman kaldı. 2040’a kadar bu işi çözmemiz, fırsat penceresi de açıkken bunu değerlendirmemiz lazım. Bunu 5 sene sonra yapamayız. 5 sene sonra yapacağımız birikim yetişmez” ifadelerini kullandı.

18 yaş altının BES’e açılmasının bu açıdan önemli olduğuna değinen Benli, “18 yaş altı ile üstünde giren birinin arasındaki birikim yüzde 50’ye yakın fark ediyor. Erken girenler, daha düşük rakamlarla sistemden yararlanıp daha fazla birikim sağlıyor. 25-30 yaşından sonra giren, hele ki düşük birikimler yapan birisi kendisi için yeterli maaşları alamayabilir. 18 yaş altı bu anlamda çok kritik” dedi.

Kamu üzerine düşeni yaptı, sıra şirketlerde

Özellikle son değişikliklerle birlikte BES açısından kamuyu eleştirecek bir konu kalmadığını kaydeden Başkan Benli, “Devlet, şu anda her türlü düzenlemeyi yapıp, desteği verir durumda. Mevzuat anlamında talep ettiğimiz konular tıkır tıkır çıkıyor. Görüldü ki, kamunun bu konularda vereceği her teşvik, atacağı her adım gelecekteki devlete olacak maliyeti yarı yarıya indirir. Bu da bize çok büyük bir güç verdi. Sanırım başka teşvikler de gelecek. Burada iş artık özel sektöre kalıyor. Eğer biz fonları büyütemezsek bunun kamuya maliyeti çok büyük olur. Mesela İngiltere bu konunun altından kalkamadı. Biz henüz bu iş için çok geç diyecek noktaya gelmedik. Önlem alabilecek noktadayız. Bunu kamu özel sektör işbirliğiyle çözebiliriz. Burada birinci olarak BES fonlarını büyüteceğiz, sonrasında da sağlık sigortaları ve birikimli hayat sigortaları ile ürünlerimizi genişleteceğiz” diye konuştu.

Bu çerçevede BES tarafının, uzun vadeli düşünen, aktüer kafalı yöneticiler istediğini belirten Benli, sektörde yeterince nitelikli insan bulunduğunun altını çizdi.

BES’te ilk hedef 500 milyar

Türkiye ekonomisinin geleceğinin sigortada olduğunu ifade eden TSB Başkanı Atilla Benli, “Üretim tamam, ama bunların sibobu, güvencesi sigorta. Sigorta tarafında da fonlar, rakamlar öyle veya böyle bir seviyeye geldi. Bundan sonra da kamunun da desteğiyle fonları geometrik büyütürsek bambaşka bir noktaya geliriz” dedi. BES’in 2003 yılında 10 yılda 400 milyar TL fon hedefiyle kurulduğunu hatırlatan Benli, “2013’te bu hedefe ulaşamadık ve şimdi 300 milyar dolar civarındayız. 2023 yılı için bu hedefi 500 milyar TL’ye çıkardık. Sonuçta 500 milyar TL bence kritik eşik, ondan sonra 1 trilyon hızlı bir şekilde gelir” öngörüsünde bulundu.

“MİLLETVEKİLLERİNE SİGORTAYI ANLATACAĞIZ”

Yasal düzenlemeler döneminde kurullarda bulunduğunu ve bu süreçte milletvekillerinin sigorta sektörüyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadıklarını gördüğünü anlatan TSB Başkanı Atilla Benli, “Bu nedenle milletvekillerimizi sigorta sektörü ile ilgili bilgilendireceğiz. Şu anda bu konuda kitapçıklar hazırlıyoruz. Sigorta sektörünün işleyişini ve yapısını anlatacağız. Sektör nerede, dünyada neler oluyor, fonlar nasıl değerlendiriliyor, şirketlerin kuruluşları ve yapıları nasıl… Tüm bunlarla ilgili bilgiler vererek bilgi eksikliğini gidereceğiz. Eksik bilgi olduğu zaman biz de doğru kararları aldırmakta güçlük çekiyoruz. Bu sorunu bilgilendirerek aşacağımıza inanıyoruz” dedi.