60 yaş altına yenileme garantili poliçe şartı
SEDDK tarafından özel sağlık sigortalarına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Sigorta şirketleri artık 60 yaş altı herkese ömür boyu yenileme garantili sözleşme sunmak zorunda olacak. Düzenleme yeni yıldan itibaren geçerli olacak.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Yeni dönemde bekleme süreleri sınırlanırken, 60 yaş altındaki sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi zorunlu hale getirildi. Ayrıca şirket değişikliğinde hak kaybı yaşanmasının da önüne geçildi.
Bekleme sürelerinde yeni dönem
Sigorta şirketi, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta sözleşmeleri için bekleme süreleri öngörebilecek. Belirlenen bekleme süreleri ve bekleme süresi öngörülen rahatsızlıklar veya özel durumlar sözleşmede açıkça belirtilecek. Yeni yönetmeliğe göre, bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapan sigortalılar için yeniden bekleme süresi uygulanamayacak. Ancak bekleme süresi tamamlanmadan şirket değişikliği yapılırsa, yeni şirkette uygulanacak bekleme süresinden önceki sigortada geçen süre indirilecek.
Sigorta şirketi, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür boyu yenileme garantisi sunmak zorunda olacak. İstenirse, ömür boyu yenileme garantili ya da garantisiz poliçe tercih edebilecek, şartlar ancak sigortalı lehine değiştirilebilecek.
Şirket, sözleşmede belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Ömür boyu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede, poliçe yenileme dönemleri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olunması, süre boyunca ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyunca alınan toplam primlere oranının %80’in altında olması şartlarından daha ağır değerlendirme şartları belirlenemeyecek.
Şirket, hastalık ek primi, limit veya sigortalı katılım payı uygulayabilecek ya da bunları teminat kapsamı dışında bırakabilecek. Yönetmelik, ömür boyu yenileme garantisi alan kişilerin haklarını da koruma altına alıyor. Buna göre sigorta şirketleri, garanti verildikten sonra, yeni hastalıklar nedeniyle teminatı daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek, katılım payını artıramayacak, hastalık ek primi uygulayamayacak.