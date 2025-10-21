Google Haberler

SEDDK tarafından özel sağlık sigortalarına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Sigorta şirketleri artık 60 yaş altı herkese ömür boyu yenileme garantili sözleşme sunmak zorunda olacak. Düzenleme yeni yıldan itibaren geçerli olacak.

60 yaş altına yenileme garantili poliçe şartı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Ku­rumu (SEDDK) tarafından ha­zırlanan “Özel Sağlık Sigortaları Yö­netmeliğinde Değişiklik Yapılması­na Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni dö­nemde bekleme süreleri sınırlanırken, 60 yaş altındaki sigortalılara ömür bo­yu yenileme garantisi zorunlu hale ge­tirildi. Ayrıca şirket değişikliğinde hak kaybı yaşanmasının da önüne geçildi.

Bekleme sürelerinde yeni dönem

Sigorta şirketi, sigortacılığın icap­larına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta sözleşmele­ri için bekleme süreleri öngörebile­cek. Belirlenen bekleme süreleri ve bekleme süresi öngörülen rahatsız­lıklar veya özel durumlar sözleşme­de açıkça belirtilecek. Yeni yönetme­liğe göre, bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapan si­gortalılar için yeniden bekleme süre­si uygulanamayacak. Ancak bekleme süresi tamamlanmadan şirket deği­şikliği yapılırsa, yeni şirkette uygula­nacak bekleme süresinden önceki si­gortada geçen süre indirilecek.

Sigorta şirketi, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür bo­yu yenileme garantisi sunmak zorun­da olacak. İstenirse, ömür boyu yeni­leme garantili ya da garantisiz poliçe tercih edebilecek, şartlar ancak sigor­talı lehine değiştirilebilecek.

Şirket, sözleşmede belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Ömür bo­yu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede, poliçe yenileme dönem­leri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olun­ması, süre boyunca ortaya çıkan hasta­lık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyun­ca alınan toplam primlere oranının %80’in altında olması şartlarından da­ha ağır değerlendirme şartları belirle­nemeyecek.

Şirket, hastalık ek primi, limit veya sigortalı katılım payı uygu­layabilecek ya da bunları teminat kap­samı dışında bırakabilecek. Yönetme­lik, ömür boyu yenileme garantisi alan kişilerin haklarını da koruma altına alıyor. Buna göre sigorta şirketleri, ga­ranti verildikten sonra, yeni hastalık­lar nedeniyle teminatı daraltamaya­cak, teminat limitini düşüremeyecek, katılım payını artıramayacak, hastalık ek primi uygulayamayacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
