60 yaş altına yenileme garantili poliçe şartı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Ku­rumu (SEDDK) tarafından ha­zırlanan “Özel Sağlık Sigortaları Yö­netmeliğinde Değişiklik Yapılması­na Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni dö­nemde bekleme süreleri sınırlanırken, 60 yaş altındaki sigortalılara ömür bo­yu yenileme garantisi zorunlu hale ge­tirildi. Ayrıca şirket değişikliğinde hak kaybı yaşanmasının da önüne geçildi.

Bekleme sürelerinde yeni dönem

Sigorta şirketi, sigortacılığın icap­larına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde sigorta sözleşmele­ri için bekleme süreleri öngörebile­cek. Belirlenen bekleme süreleri ve bekleme süresi öngörülen rahatsız­lıklar veya özel durumlar sözleşme­de açıkça belirtilecek. Yeni yönetme­liğe göre, bekleme süresi dolduktan sonra başka bir şirkete geçiş yapan si­gortalılar için yeniden bekleme süre­si uygulanamayacak. Ancak bekleme süresi tamamlanmadan şirket deği­şikliği yapılırsa, yeni şirkette uygula­nacak bekleme süresinden önceki si­gortada geçen süre indirilecek.

Sigorta şirketi, özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası yaptırmak isteyen 60 yaşını henüz doldurmamış kişilere ömür bo­yu yenileme garantisi sunmak zorun­da olacak. İstenirse, ömür boyu yeni­leme garantili ya da garantisiz poliçe tercih edebilecek, şartlar ancak sigor­talı lehine değiştirilebilecek.

Şirket, sözleşmede belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Ömür bo­yu yenileme garantisi alınabilmesi için sözleşmede, poliçe yenileme dönem­leri arasında en fazla 1 aya kadar geçen süreler hariç olmak üzere kesintisiz olarak aynı plan ile 3 yıl sigortalı olun­ması, süre boyunca ortaya çıkan hasta­lık ve rahatsızlıklardan ötürü ödenen toplam tazminatların bu süre boyun­ca alınan toplam primlere oranının %80’in altında olması şartlarından da­ha ağır değerlendirme şartları belirle­nemeyecek.

Şirket, hastalık ek primi, limit veya sigortalı katılım payı uygu­layabilecek ya da bunları teminat kap­samı dışında bırakabilecek. Yönetme­lik, ömür boyu yenileme garantisi alan kişilerin haklarını da koruma altına alıyor. Buna göre sigorta şirketleri, ga­ranti verildikten sonra, yeni hastalık­lar nedeniyle teminatı daraltamaya­cak, teminat limitini düşüremeyecek, katılım payını artıramayacak, hastalık ek primi uygulayamayacak.