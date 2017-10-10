ABD krizine sigorta penceresinden bakış

10 Ekim 2017

JLT Türkiye CEO'su Servet Gürkan, ABD ile yaşanan vize krizinin akıl ve doğru stratejiler ile biran evvel çözüme kavuşturulmasının öncelikli beklentileri olduğunu belirterek, "vizesi olmayıp ABD'ye seyahat planlamış, biletini almış, otel rezervasyonu yapmış hatta bedelini ödemiş turistik ve veya iş gezisi yapacak kişilerin söz konusu seyahati yapamayıp bunun sonucunda uğrayacakları maddi kayıpları ne olacak?" sorusuna en iyi cevabın sigorta olduğunu belirtti.

Servet Gürkan kendi adını taşıyan blog'unda söz konusu krizi sigorta penceresinden değerlendirdi.

Gürkan şunları söyledi:

"ABD'nin Türklere vize vermeyi durdurmasını tüm kamuoyu politik açıdan değerlendirdi ve uğranılacak zararlardan kayıplardan söz edildi. Ben de mesleğim gereği bu muhtemel zarar ve ziyanın nasıl karşılanıp yerine konulacağını düşündüm. Tabii öncelikle problemin akıl ve doğru stratejiler ile bir an evvel çözüme kavuşturulması öncelikli beklentimizidir. Bunun yanında vizesi olmayıp ABD'ye seyahat planlamış, biletini almış, otel rezervasyonu yapmış hatta bedelini ödemiş turistik veya iş gezisi yapacak kişilerin söz konusu seyahati yapamayıp bunun sonucunda uğrayacakları maddi kayıpları ne olacak?

Biraz daha öteye gidilirse bir şirketin düzenlediği iş gezisi ve bunun sonucunda yapmayı amaçladığı büyük iş anlaşmalarının yapılamaması sonucu uğrayabileceği zararlar, büyük bayii ve veya personel gezileri, eğitim programları için yapılacak geziler, önemli sağlık nedenleri ile yapılacak seyahatler nedenleri ile meydana gelebilecek maddi kayıplar; hepsi de önemli tutarlara ulaşabilir. Hele bu günlerde ABD Doları'nın değer artışı ile bu kayıplar daha da büyüyebilir. İşte bunun çaresi seyahat veya iptal (cancellation) sigortaları olacaktır. Bu ülkemiz genel ekonomik durumu içinde kişi ve kurumlar için çok uygun bir çözüm olacaktır."