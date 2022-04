Acenteler yeni jenerasyonla şekil değiştirmeye başladı

Takip Et

Selçuk ALTUN

Pandemi sonrasında pek çok alanda olduğu gibi sigorta sektöründe de bir dönüşüm yaşandığını belirten Türkiye Sigorta Acenteler Satış Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, acentelerin yeni dönemde kendilerini proaktif bir danışman olarak tanımlamaları gerektiğini söyledi. Karakaya, yeni jenerasyonda bu yönde gelişmeler görüldüğünü ve acentelerin şekil değiştirmeye başladığını kaydetti. Acentelerin mevcut durumunu değerlendiren ve gelecekte hangi yöne evrileceklerine dair öngörülerini DÜNYA’ya anlatan Karakaya, bugün itibariyle TOBB’a kayıtlı 16 bin acente bulunduğunu ve sektörde üretilen toplam primin yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini aktardı. Bu açıdan bakıldığında sigortanın acente dominant bir sektör olduğunu ifade eden Karakaya, acente sayısının dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde çok olmadığını belirterek, “Acente sayısı 16 bin gözükmekle birlikte, faal olan 12 bin. Dünya geneline ve Avrupa’ya baktığınız zaman bu rakam çok değil. Türkiye’de penetrasyonun azlığı nedeniyle rakam büyük gibi geliyor” diye konuştu.

Bununla birlikte sayının belli bir adetin üzerine çıkması halinde farklı sorunların ortaya çıkacağına değinen Karakaya, “Acentelerin şekil değiştirmesini bekliyoruz. Daha doğrusu, acente şekil değiştirmiyor, müşteri şekil değiştiriyor. Müşteri, aslında diğer sektörlerden görmüş olduğu deneyimi, kişiselleştirilmiş hizmeti, kendine özel yapılan pazarlamayı sektörden de bekliyor” dedi.

Sigorta penetrasyonunun artmasıyla birlikte acentelerin gelirleriyle birlikte sayılarının da artacağını öngören Doğukan Karakaya, “Sektörü dijitalleştiren sadece teknoloji değil, müşterinin talebi de tetikleyici oluyor. Dolayısıyla yeni jenerasyon, geleneksel metotlarla satış yapan bir acenteden satın alma yapmak istemiyor” şeklinde konuştu.

Yeni jenerasyonun acente tarafında da devreye girmeye başladığını aktaran Karakaya, şöyle devam etti: “Acenteler de yeni nesille birlikte şekil değiştirmeye başladı. Acente olarak yerini yeni nesle bırakan büyük de bir kitle var. Yeni nesil de bu hizmetlere farklı bakıyor. Diğer taraftan, özellikle de finansal ürünlerin de ağırlığının artmasıyla birlikte burada fırsat görerek girmeye başlayan bir kesim daha dikkat çekiyor. Bununla birlikte, yeni mezun arkadaşlarda klasik acente hizmetleri dışında bir bakış açısı da görüyorum. Bunların yanı sıra sigorta şirketlerinde profesyonel olarak çalışırken acenteliğe kayanlar da oluyor. Bu saydığım kesimlerin hepsi yeni ürünlerle birlikte yeni nesil sigortacılığın gelişimine katkı sağlayacak ve penetrasyonu artıracaklar.”

“Acente dostu bir şirket olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Sigorta’nın acentelere yaklaşımını da anlatan Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Karakaya, “Yakın zamanda trafik sigortasında görüldüğü gibi her zaman ve her alanda bu sektörde olacağız. Özellikle dövizin artmasıyla birlikte sadece kâr odaklı ve global bazı şirketler bir anda trafikten çekilerek çalıştığı acenteleri yalnız bıraktılar. Biz bunu yapmadık ve trafik branşında acentelerimizin yanında olduk. Zararı göze alarak gelirlerini azaltacak bir şey yapmadık, yol arkadaşı olduk. Bu önümüzdeki dönemlerde de nasıl hareket edeceğimizin en önemli göstergesi. Her zaman acente dostu bir şirket olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.