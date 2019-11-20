Acıbadem Sigorta’nın adı değişti

20 Kasım 2019

Acıbadem Sigorta’nın sağlık sigortacılığı ve sağlık hizmetleri alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan İngiliz menşeili Bupa’nın Ocak 2019 itibariyle hisselerini almasıyla başlayan dönüşüm süreci tamamlandı. Şirketin ismi Bupa Acıbadem Sigorta olarak değiştirildi.

Şirketten isim değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterilerinin daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesi için Bupa’nın küresel uzmanlığı, tecrübesi ve global marka gücünü Acıbadem Sigorta marka ve logosu yanına ekliyor, bugünden itibaren hizmetlerine Bupa Acıbadem Sigorta olarak devam ediyoruz.

Bu kapsamda, Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. olan ticari unvanımız da 23 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş. olarak değişti."