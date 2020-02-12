Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Altıngöz: Riskin tanımı değişti

12 Şubat 2020

Selçuk ALTUN

İklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler sigorta sektörünün ana iki gündem konusu olmuş durumda. Yapılan pek çok araştırma bu iki konunun önümüzdeki yıllarda da sektörün gündeminde ilk sıralarda yer alacağını gösteriyor. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, bu iki konuya işaret ederek, “Son on yıla baktığımız zaman riskin tanımı, içeriği, değerlendirmesi açısından ciddi farklılıklar yaşandı. İklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sektör açısından bir kırılma gerçekleşti” dedi.

İklim değişikliği etkilerinin tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de hissedildiğinin altını çizen Altıngöz, şunları söyledi; “Amerika’da yılda 2-3 kere kasırgalar yaşanıyor ve her seferinde frekansı artıyor. Avustralya’daki yangınlar herkesin malumu. Türkiye’de eskiden doluyu ve zararlarını sadece tarımsal aranda görüyorduk, şimdi ise İstanbul’da ceviz boyutunda dolu gördük. Bütün bunlarla ilgili ciddi bilimsel çalışmalar var, öngörüler daha yıkıcı, tahribat gücü daha fazla olayları iklim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak yaşayacağımız ve bunların katlanarak artacağı yönünde.”

Siber riskler ilk sıraya yerleşecek

İklim değişikliği dışında siber risklerin artık dünya genelinde en büyük risklerden biri olarak görülmeye başlandığını kaydeden Altıngöz, “Banana Skins’in dünyadaki önemli şirketlerin CEO’larına sorup hazırladığı son raporuna baktığımızda; 4 yıl öncesinde ilk onda görünmeyen siber risk, en son 2019’da yapılan araştırmada ikinci sırada yer alıyor. 2021’de ise muhtemelen birinci sıraya oturacak” dedi.

Altıngöz, teknolojideki gelişim ile birlikte yaşanan değişimi şu şekilde anlattı; “10-15 yıl önce hayatımızda olmayan yeni teknolojilere uyum sağlamak mecburiyetindeyiz. Sağlayamayan şirketler, büyük ya da küçük olsun fark etmez, oyun sahnesinden silinecek.”

Şirketlerin bugün itibariyle trilyon dolarlarla ifade edilecek türden siber risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Altıngöz, sektörün tüm bu risklere karşı dünya ile uyumlu şekilde ürünler geliştirdiğini belirterek, “Bizde penetrasyon ve farkındalık eksik. Kurum başına düşen poliçe sayısı 3,5- 4. Ya da trafikte zorunlu olan sigortada bile yüzde 20 eksik var” diye konuştu.

Hassas süreçler robotlara emanet

Aksigorta’nın yeni teknolojilere uyum ve geliştirme konusunda yatırımları olduğunu vurgulayan Fahri Altıngöz, “Siber riskler, doğal afet, yönetici sorumluluk, ürün sorumluluk, üçüncü şahıs, çevresel sorumluluk sigortaları gibi yeni ürünleri çok geniş bir alanda müşterilerimize sunuyoruz” dedi. Sabancı Üniversitesi ve diğer bağımsız kurumlarla yaptıkları işbirliği sayesinde veri madenciliği, veri analizi ve yapay zekâ konusunda çok ciddi işlere imza attıklarını vurgulayan Altıngöz, “Eskiden bir ayda ürettiğimiz filo poliçesini artık 48 saatte halledebiliyoruz. Hassas süreçlerin tamamını robotik teknolojilere entegre ettik. Üç binden fazla acentemiz var, bunların hepsinde yapay zekâ sistemimiz ADA işlem yapabiliyor, indirim oranlarına kadar bile belirleyebiliyor” diye konuştu.