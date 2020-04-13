ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

Aksigorta’dan koronavirüs sebebiyle taksitlere 1 ay erteleme

Aksigorta, yeni tip koronavirüsün yol açtığı salgından dolayı ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşteriler için, vade farksız 1 ay taksit erteleme imkanı tanıyacak.

Aksigorta’dan koronavirüs sebebiyle taksitlere 1 ay erteleme
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-
Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ürün ve hizmetlerinde müşteri ihtiyaçlarını odağına alan ve bu konuda her türlü kolaylık ve desteği sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, şimdi de ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşterileri için taksit erteleme imkanı sunuyor.

Aksigorta, tüm ürünlerinde Akbank, Yapı Kredi, QNB Finans ve Ziraat Bankası kredi kartına sahip müşterileri için vade farksız 1 ay taksit erteleme imkanı sunacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap