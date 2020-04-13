Aksigorta’dan koronavirüs sebebiyle taksitlere 1 ay erteleme

13 Nisan 2020

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ürün ve hizmetlerinde müşteri ihtiyaçlarını odağına alan ve bu konuda her türlü kolaylık ve desteği sunan Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, şimdi de ödemelerini gerçekleştirmekte zorlanan müşterileri için taksit erteleme imkanı sunuyor.



