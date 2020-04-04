Albayrak, sigorta sektörünün desteğini paylaştı

04 Nisan 2020

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kurumsal twitter hesabından "COVİD-19 ile mücadelede, 4 milyon özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalımızın %99’unun tedavi giderleri poliçe kapsamına alınmıştır. Ayrıca, TSB üyeleri tarafından Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 Milyon TL destek olunmuştur." mesajını #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaştı.

TSB'nin bu mesajını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, retweet ederek memnuniyetini belirtti.

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının tedavisi özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olmamasına karşın, geçen hafta içerisinde sağlık sigortası poliçesi kesen tüm sigorta sektörü oyuncuları bu hastalığın tedavisini "jest" ödemesi yaparak karşılama kararı almıştı.