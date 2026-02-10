Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen: Hedef, dijital sağlık koçluğunu sahiplenmek
Dijitalleşmenin sağlık sektöründe maliyetleri minimize eden bir unsur olarak ön plana çıktı-ğını belirten Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, “Amacımız ‘dijital sağlık koçluğu’ konusunu sahiplenmek” dedi. Gökmen, yaşlanan nüfusla birlikte yakın gelecekte uzun süreli bakım sigortalarının gündeme taşınacağını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Sağlık sektörünün, dünya genelinde 10 trilyon dolara yakın harcama hacmiyle küresel GSYİH’nin %10’unu oluşturduğunu kaydeden Allianz Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, sağlık sigortacılığının da yıllık dolar bazında %10 büyüyerek yaklaşık 3 trilyon dolarlık prim hacmine ulaştığını belirtti. Gökmen, sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık farkındalığının da arttığına işaret ederek, “Pandemiden beri dünya genelinde de Türkiye’de de sağlık sigortası diğer sigorta branşları içinde ayrışarak çok hızlı büyüyor. Sektörü büyüten en önemli ürün ise tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Allianz Sigorta olarak %36’lık pazar payıyla sektörde lider konumdayız. Kapsamlı sağlık sigortasına yani ÖSS’ye sahip olanların sayısı sektör genelinde 2,6 milyonu bulurken, TSS’li sayısı 5,2 milyona ulaştı. Bu rakamlara son 7-8 içinde eriştik. Bu bence büyük bir başarı hikâyesi. Devletin ve hastanelerin özel sağlık sektörünü ve sigorta sektörünü hep beraber elini taşın altına koyarak desteklediği başarılı bir süreç olarak görmek gerek” dedi.
Dijitalleşme maliyetleri yüzde 30 düşüyor
Gökmen, sigortalı sayısında %8-9 civarında olan penetrasyonun dünya geneliyle kıyaslandığında hala çok düşük olduğuna dikkati çekerek, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyada sağlık maliyetlerinin çok arttığını söyledi. “Sağlık harcamaları, devletlerin üzerine ciddi bir yük oluşturuyor” diyen Gökmen, bu maliyetin planlanması gerektiğine dikkat çekti. Gökmen, “Gereksiz harcamaları daha verimli bir şekilde yapmak, sağlık harcamalarını birazcık daha kontrollü yapmak sigortanın çok önemli bir rolü var” ifadesini kullandı. Dijital sağlık alanında önemli yatırımlar yapıklarından söz eden Gökmen, “Özellikle pandemiden sonra dijital adaptasyonumuz hızla arttı. Telehealt diye adlandırdığımız hizmette yılda 20 bin adedi geçtik. Avrupa ve Amerika’da tedavilerin %15-20’si dijital ortamda gerçekleşiyor. Dijital sağlık aracılığıyla maliyetlerin %30 oranında azaltılması mümkün. Türkiye sağlık sigortası ve özel sağlığa erişim olarak çok güçlü bir ülke ama bazı bölgelerde özel hastane erişimi kısıtlı. Dijital sağlık hizmeti ise Türkiye’nin belki de dünyanın en iyi bir hekimiyle, Telehealth ile uzaktan sağlık görüşmesi şansı veriyor. Bunu sadece bir maliyet yönetimi olarak değil, erişim olarak da görmek gerek. Dolayısıyla dijital dönüşüm tüm sektörleri etkilediği gibi sağlık sigortalarında da önlemli bir konu olacak. Bizim de en çok yatırım yaptığımız alan sağlık sigortalarında dijital dönüşüm.
Yeni ürünlerle yaygınlaşacak
2026’da öncelikli hedeflerinin sigortalı sayısını artırmak, özellikle dijital ve yeni ürünlerde yaygınlaşmak olduğunun altını çizen Gökmen, “Sigortalılara uzman ve pratisyen hekimlerle uzaktan görüşme imkanı sunan Telehealt hizmetimizin yansı sıra ‘Dijital Doktorum’ ürünümüzle sigortalılar, 10 farklı uzmanlık alanında ve 7/24 pratisyen hekimlerle görüşebiliyor. Bu ürün, müşterilerin Allianz’ın dijital dünyasına ve uygulamasına entegre olmasını sağlıyor. Dijital sağlık hizmetlerinde en çok psikolog ve diyetisyen danışmanlıkları kullanılıyor. Aynı zamanda kan tetkiklerinin evde yapılıp sonuçların online takip edilmesi gibi uçtan uca dijital çözümler geliştiriyoruz. Amacımız ‘dijital sağlık koçluğu’ konusunu sahiplenip, diyabet, KOAH gibi mevcut hastalık yönetim programlarının da mobil uygulamaya entegre etmek” şeklinde konuştu.
Gökmen, Allianz Türkiye’de bir sağlık sigortalısının ortalama kalma süresinin 15 yıl olduğunu, bunun da müşteri sadakatine verilen önemin bir gösterge niteliği taşıdığını dile getirdi. Değişen müşteri beklentileri konusunu da değerlendiren Gökmen, “Sigortacılardan artık sadece maliyet finansörü olmak yerine, sağlığı yöneten, doktor görüşmeleri, randevular, laboratuvar takibi, hastalık yönetim programları da kapsayan ekosistemi orkestre eden bir rehber rolü bekleniyor. Bu değişen rolü yerine getirmek için sigorta şirketleri, girişimciler ve diğer hizmet sağlayıcılarla iş birliği yapmaya odaklanıyor” dedi.
Yaşlı bakım problemi çözüm bekliyor
Emrah Gökmen, yaşlanan nüfus ve uzun süreli bakım sigortaları (Long-Term Care - LTC) konusuna değinerek, şu bilgileri verdi: “Türkiye, yaşlanan nüfus, kültürel dönüşüm ve bakım uzmanı eksikliği gibi nedenlerle yakın gelecekte ciddi bir yaşlı bakım problemiyle karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, 2050’de 60 yaş üzeri nüfusun %58’i sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayabilir. Allianz olarak ‘uzun süreli bakım sigortaları’nın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanda devlet desteği ve toplumsal farkındalık artışı kritik öneme sahip. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile sağlık sigortasının entegrasyonu gibi yenilikçi çözümler de değerlendirme kapsamına alınabilir.”
Sağlık turizmi sigortanın potansiyelini artıyor
Sağlık turizmi konusunda da görüşlerini paylaşan Emrah Gökmen, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, sağlık hizmetlerine erişim ve özellikle hekimlerin bilgi birikimi ve vaka tecrübesiyle ortaya çıkan kalitesiyle birçok Avrupa ve Amerika ülkesine kıyasla daha iyi durumda. Sağlık turizminde Türkiye, saç ekimi ve estetik gibi alanların yanı sıra kritik branşlarda da büyüyen önemli bir medikal turizm destinasyonu. Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’ye gelen hastaların operasyon sonrası yaşayabilecekleri komplikasyonlara karşı güvence sağlayan ‘komplikasyon sigortası’ standartları getirildi. Bu da sektör için önemli bir gelişme. Sigorta şirketlerinin, sağlık turizmi yapan girişimlerle iş birliği yaparak seyahat, konaklama ve tedavi sonrası süreçleri kapsayan bütünsel sigorta çözümleri sunma potansiyeli de söz konusu.”