Allianz’ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 15 arttı

Almanya merkezli Allianz, üçüncü çeyrek net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 2,9 milyar Euroya çıkardı. Geçen yıl aynı dönemde kâr 2,5 milyar Euro seviyesindeydi.

Açıklanan rakam, piyasalardaki 2,7 milyar Euro seviyesindeki ortalama beklentiyi geride bıraktı.

Şirketin kârlılık artışında, mali kayıpların düşük seyrettiği doğal afet kaynaklı hasarlar ve mali işler-sigorta segmentindeki güçlü performans etkili oldu.

2025 işletme kârı için 17,5 milyar Euro beklentisi

Allianz, üçüncü çeyrek sonuçları açıklanmadan bir gün önce yıl sonu için daha iyimser bir görünüm paylaştı. Şirket, 2025 yılı işletme kârının 17-17,5 milyar Euro aralığında gerçekleşmesinin “büyük olasılık” olduğunu duyurdu.

Allianz’ın hem bilanço gücünü artırması hem de doğal afet kaynaklı zararların düşük seviyede kalması, sonuçlara pozitif yansıdı. Güncellenen kâr hedefi, şirketin kalan döneme yönelik güvenini de gösteriyor.