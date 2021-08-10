Anadolu Hayat Emeklilik'te üst düzey atama

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Diğdem Makaskesen, şirketin Pazarlama ve Ürün Yönetimi Müdürlüklerinden sorumlu olarak 16 Temmuz

2021 tarihi itibarıyla görevine başladı.

Anadolu Hayat Emeklilik'te Pazarlama ve Ürün Yönetimi Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi Diğdem Makaskesen'e verildi.

Diğdem Makaskesen kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Diğdem Makaskesen çalışma hayatına 2002 yılında Anadolu Hayat Emeklilik Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Makaskesen, 2008 yılında Uzman olarak atandığı Pazarlama Müdürlüğü'nde, 2011 yılında Müdür Yardımcısı, 2015 yılından itibaren de Pazarlama Müdürü görevini üstlendi. Diğdem Makaskesen, 16 Temmuz 2021 tarihinde Genel Müdür

Yardımcısı olarak atandı.