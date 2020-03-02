Anadolu Sigorta acenteleriyle bir araya geldi

02 Mart 2020

Türkiye’nin dört bir yanında 2 bin 200’e yakın acentesi, 7 bini aşkın acente çalışanıyla hizmet veren şirket, düzenlediği toplantılarla acenteleriyle sık sık bir araya geliyor.



Anadolu Sigorta, en etkili satış kanallarından biri olan acentelerinden güç almaya devam ediyor. 2 bin 200’e yakın acentesiyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren Anadolu Sigorta acentelerinde 7 bini aşkın kişi çalışıyor.Marmara, Kadıköy, İstanbul, Güney Anadolu, İç Anadolu, Batı Anadolu, Orta Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere 10 bölgede hizmet veren Anadolu Sigorta acenteleri, düzenlenen Bölgesel Acenteler toplantılarında şirket üst yönetimi ile bir araya geliyor. Toplantılarda Anadolu Sigorta faaliyetleri, sektör değerlendirmesi, yenilikler ve güncel kampanyalar hakkında bilgiler paylaşılıyor.



İlki 10 Şubat’ta Kadıköy bölgesine yönelik gerçekleştirilen buluşmalar, 13 Şubat’ta Güney Anadolu, 20 Şubat’ta İstanbul ve 28 Şubat’ta İç Anadolu toplantılarıyla devam etti.



Anadolu Sigorta acente toplantıları 4 Mart Marmara, 6 Mart Batı Anadolu, 11 Mart Orta Karadeniz, 13 Mart Karadeniz, 20 Mart Akdeniz ve 27 Mart Kıbrıs toplantılarıyla sürecek.



Anadolu Sigorta’nın doğrudan sağladığı istihdamın yanı sıra güçlenen acente ağıyla da ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Müşteri memnuniyetimizi ve hizmet kalitemizi artırmak için online kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Ancak 10 bölgede faaliyet gösteren acentelerimiz binlerce çalışanıyla, müşterilerimizle en sıcak temas noktalarımız olmaya ve önemini korumaya devam ediyor.

Gerçekleştirdiğimiz toplantılarla, acentelerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Anadolu Sigorta’nın doğrudan bir parçası olan acentelerimize yönelik toplantılarda, şirketimize ve sektörümüze dair güncel bilgiler paylaşıyoruz. Ayrıca sektöre dair son trendleri konuşuyor, kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında bilgilendirmeler yapıyor ve gelecek dönem stratejilerimiz için fikir alışverişinde bulunuyoruz. En önemlisi de tüm soru ve önerilerini tek tek dinliyoruz” dedi.