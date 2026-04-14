Anadolu Sigorta Genel Müdürü Tuğtan: Sigorta sektöründe riskler büyüyor, bedelleri artıyor
Sigorta sektörünün dönüşümüne dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, “Riskler büyüyor, karmaşıklaşıyor ve bedeller artıyor” dedi. Tuğtan, rekabetin iş birliği fırsatı doğurduğunu kaydederek, sektördeki oyuncuların birbirlerine destek olarak bütün bu riskleri ortak yönetmesinin çok faydalı olacağına işaret etti.
Risk yönetiminin kapsamının köklü biçimde değiştiğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, siber riskler ve jeopolitik risklerin çok önemli ve mutlak surette bugünden birtakım önlemler gerektirdiğini söyledi. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve “Nasıl Yönetiriz? Belirsizlikten Dayanıklılığa…” mottosunun öne çıktığı Global Riskler Zirvesi’nde konuşan Tuğtan, “Riskler büyüyor, karmaşıklaşıyor ve bedeller artıyor. Özellikle sınai ve ticari gibi büyük işlerde sigorta şirketleri arasında riskin paylaşılması çok önemli. Bu anlamda rekabet artık değişen koşullarda iş birliği fırsatına dönüşüyor. Sektördeki oyuncuların birbirlerine destek olarak bütün bu riskleri ortak yönetmesi sektör için çok faydalı. Aynı işlerde farklı bakış açılarıyla hareket ettiğimiz çok nokta var ama bütün bu değişen koşullar ve artan risklerde birlikte hareket etmek durumundayız” dedi.
“Coğrafi hastalık haritası çıkarıyoruz”
Sigorta sektöründeki teknolojik dönüşüme de değinen Tuğtan, sigorta sektöründe teknolojinin önleyici rolünü ele aldı. Tuğtan, şunları söyledi: “Yapay zekâ ve veri analitiği sigorta sektörünü köklü bir şekilde dönüştürüyor. Biz işimizin her aşamasında teknolojiyi kullanıyor, geleceğe yönelik uygulamalar hayata geçiriyoruz. Örneğin henüz olmayan ama gelecekte çıkma olasılığı mümkün olan kritik hastalık tahminlemesi yapıyoruz, önlemler alması için sigortalılara uyarıda bulunuyoruz. Benzer şekilde henüz olmayan ama bazı bölgelerde bazı hastalıkların çıkma ihtimaline dair coğrafi hastalık haritası çıkarıyoruz. Giyilebilir cihaz entegrasyonları yapıyoruz. Kasko başka olmak üzere diğer alanlarda da benzer teknolojileri uygulamaya aldık.”
Belirsizlikler kalıcı hale geldi
Zirvede yapılan değerlendirmeler, iş dünyasının karşı karşıya olduğu belirsizliklerin artık kalıcı bir gerçeklik haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu yeni dönemde kurumlar için başarının; yalnızca riskleri tespit etmekten değil, bu riskleri doğru yönetmekten ve dayanıklılıklarını sürekli güçlendirmekten geçtiği vurgusu ön plana çıktı.
“En büyük risk olası Marmara depremi ”
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, siber riskler ve jeopolitik risklerin toplum için hala primitif düzeyde kaldığına işaret ederek, “Bugün Türkiye’deki en büyük risk siber risktir dediğimiz zaman yanılsama yaşarız. Bugün Türkiye’deki en büyük risk hala olası bir Marmara depremidir. Maraş depremi döneminde bir hesaplama yapmıştık. Olası bir Marmara depremine baktığımız zaman, büyük ihtimalle aynı şiddette bir deprem olması durumunda 6-7 katı bir sigortalı hasarıyla karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı. Tuğtan, bir yandan sigortalılığı artırırken bir yandan sermaye ve reasürans kapasitesinin nasıl artırılacağının peşinde olmanın önemine dikkat çekti.