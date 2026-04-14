Anadolu Sigorta Genel Müdürü Tuğtan: Sigorta sektöründe riskler büyüyor, bedelleri artıyor

Risk yönetiminin kap­samının köklü biçim­de değiştiğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, siber risk­ler ve jeopolitik risklerin çok önemli ve mutlak surette bu­günden birtakım önlemler ge­rektirdiğini söyledi. Kurumsal Risk Yönetimi Derneği (KRYD) tarafından bu yıl 12’ncisi dü­zenlenen ve “Nasıl Yönetiriz? Belirsizlikten Dayanıklılığa…” mottosunun öne çıktığı Global Riskler Zirvesi’nde konuşan Tuğtan, “Riskler büyüyor, kar­maşıklaşıyor ve bedeller artı­yor. Özellikle sınai ve ticari gibi büyük işlerde sigorta şirketle­ri arasında riskin paylaşılma­sı çok önemli. Bu anlam­da rekabet artık değişen koşullarda iş birliği fırsatına dönüşüyor. Sektördeki oyuncu­ların birbirlerine des­tek olarak bütün bu riskleri ortak yönetmesi sektör için çok faydalı. Aynı işlerde farklı bakış açılarıyla hareket ettiğimiz çok nokta var ama bü­tün bu değişen koşullar ve artan risklerde birlikte hareket et­mek durumundayız” dedi.

“Coğrafi hastalık haritası çıkarıyoruz”

Sigorta sektöründe­ki teknolojik dönüşüme de değinen Tuğtan, sigor­ta sektöründe tek­nolojinin önleyi­ci rolünü ele aldı. Tuğtan, şunla­rı söyledi: “Ya­pay zekâ ve veri analitiği sigorta sektörü­nü köklü bir şekilde dönüştü­rüyor. Biz işimizin her aşama­sında teknolojiyi kullanıyor, geleceğe yönelik uygulamalar hayata geçiriyoruz. Örneğin henüz olmayan ama gelecekte çıkma olasılığı mümkün olan kritik hastalık tahminleme­si yapıyoruz, önlemler alması için sigortalılara uyarıda bulu­nuyoruz. Benzer şekilde henüz olmayan ama bazı bölgelerde bazı hastalıkların çıkma ihti­maline dair coğrafi hastalık ha­ritası çıkarıyoruz. Giyilebilir cihaz entegrasyonları yapıyo­ruz. Kasko başka olmak üzere diğer alanlarda da benzer tek­nolojileri uygulamaya aldık.”

Belirsizlikler kalıcı hale geldi

Zirvede yapılan değerlen­dirmeler, iş dünyasının kar­şı karşıya olduğu belirsizlik­lerin artık kalıcı bir gerçeklik haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu yeni dönem­de kurumlar için başarının; yal­nızca riskleri tespit etmekten değil, bu riskleri doğru yönet­mekten ve dayanıklılıklarını sürekli güçlendirmekten geçtiği vurgusu ön plana çıktı.

“En büyük risk olası Marmara depremi ”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, siber riskler ve jeopolitik risklerin toplum için hala primitif düzeyde kaldığına işaret ederek, “Bugün Türkiye’deki en büyük risk siber risktir dediğimiz zaman yanılsama yaşarız. Bugün Türkiye’deki en büyük risk hala olası bir Marmara depremidir. Maraş depremi döneminde bir hesaplama yapmıştık. Olası bir Marmara depremine baktığımız zaman, büyük ihtimalle aynı şiddette bir deprem olması durumunda 6-7 katı bir sigortalı hasarıyla karşı karşıya kalırız” ifadelerini kullandı. Tuğtan, bir yandan sigortalılığı artırırken bir yandan sermaye ve reasürans kapasitesinin nasıl artırılacağının peşinde olmanın önemine dikkat çekti.