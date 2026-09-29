Anadolu Sigorta’dan güneş enerjisine yatırım
Sürdürülebilirliği iş modelinin önemli bir parçası olarak ele alan Anadolu Sigorta’nın çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını yeni yatırımlarla sürdürdüğü açıklandı.
Bu kapsamda Sinop’un Boyabat ilçesinde hayata geçirilen güneş enerjisi santralinin, şirketin yenilenebilir enerji kullanımını artırma ve net sıfır hedefine ilerleme çalışmalarının önemli adımlarından birini oluşturduğu kaydedildi. Yaklaşık 19 bin metrekarelik alanda kurulan santralin yıllık 2.450 MWh enerji üretmesi öngörüldüğü ifade edildi.
Anadolu Sigorta’nın GES’te üreteceği yenilenebilir enerji sayesinde sera gazı emisyonlarının hesaplanmasında uluslararası standartlardan biri olan GHG Protokolü (Greenhouse Gas Protocol) kapsamında “Kapsam 2: Satın Alınan Elektrik” kaynaklı emisyonlarını sıfırlamayı hedeflediği belirtildi. Türkiye sigortacılık sektöründe devreye alınan ilk öz tüketim santrali olma özelliği taşıyan GES, şirketin 2050 yılında net sıfır bir şirket olma hedefi doğrultusunda attığı somut adımlardan biri olarak öne çıkıyor.
Şirketin ayrıca sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda Çevre ve İklim Değişikliği Politikası’nı da revize ederek, Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu biçimde net sıfır bir kurum olma hedefini politikasına dâhil ettiği bilgisi paylaşıldı.