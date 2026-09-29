Anadolu Sigorta’dan güneş enerjisine yatırım

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Bu kapsamda Si­nop’un Boyabat ilçesinde ha­yata geçirilen güneş enerjisi santralinin, şirketin yenilene­bilir enerji kullanımını artır­ma ve net sıfır hedefine iler­leme çalışmalarının önemli adımlarından birini oluştur­duğu kaydedildi. Yaklaşık 19 bin metrekarelik alanda kuru­lan santralin yıllık 2.450 MWh enerji üretmesi öngörüldüğü ifade edildi.

Anadolu Sigor­ta’nın GES’te üreteceği yeni­lenebilir enerji sayesinde se­ra gazı emisyonlarının he­saplanmasında uluslararası standartlardan biri olan GHG Protokolü (Greenhouse Gas Protocol) kapsamında “Kap­sam 2: Satın Alınan Elektrik” kaynaklı emisyonlarını sıfır­lamayı hedeflediği belirtildi. Türkiye sigortacılık sektörün­de devreye alınan ilk öz tüke­tim santrali olma özelliği taşı­yan GES, şirketin 2050 yılında net sıfır bir şirket olma hede­fi doğrultusunda attığı somut adımlardan biri olarak öne çı­kıyor.

Şirketin ayrıca sürdü­rülebilirlik yaklaşımı doğrul­tusunda Çevre ve İklim Deği­şikliği Politikası’nı da revize ederek, Türkiye’nin Paris An­laşması kapsamında ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu bi­çimde net sıfır bir kurum olma hedefini politikasına dâhil et­tiği bilgisi paylaşıldı.