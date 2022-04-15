Araç sahiplerine kötü haber

Zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışı yüzde 1.5’dan yüzde 2.25’e çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi. Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

Genelge 1 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Aylık prim artış oranı yüzde 50'ye yükseldi

Trafik sigortasında il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre primleri SEDDK belirliyor. Tavan fiyat uygulaması çerçevesinde SEDDK, sigorta şirketlerine, trafik sigortası fiyatlarını her ay belli oranda artırma hakkı tanıyor.

Sigortacılar, SEDDK’nın belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyor. 2021’in son günü trafik sigortası tavan fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı.

Buna göre, sigorta şirketleri, azami prim tutarlarını, 2022’in şubat ayı başından itibaren her ay yüzde 1.5 oranında artırabileceklerdi. Ayrıca 1 Şubat tarihinde bir kereliğine olmak üzere de trafik sigortası fiyatında yüzde 20 artış yapılmıştı.

Yeni genelge ile sigorta şirketleri mayıs ayının başından itibaren her ay trafik sigortası primlerini, bir önceki aya göre yüzde 2,25 artırabilecekler.

Böylece SEDDK, aylık prim artış oranını yüzde 50 artırmış oldu.