Armatörleri prim artışları bekliyor

Selçuk ALTUN

Sigorta primlerinin başta denizcilik sigortaları (P&I) olmak üzere artış trendini koruduğunu vurgulayan Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, dünya genelinde P&I sigortacılarının prim üretiminin oldukça üzerinde hasarlar ödediklerine dikkat çekti. Dünya P&I sigortacılarının yüzde 117 olan geçen yıl hasar prim oranının bu yıl yüzde 122 civarında beklendiği bilgisini veren Teker, “Bu sonuç, üretime göre ödenen hasarın yüzde 22 oranında fazla olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki P&I yenilemelerinde armatörlerin prim ve muafiyetlerinde bir artış yaşamasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Öte yandan, bu yıl dünya üzerindeki P&I sigortacılarının sadece 10 milyon doları aşan büyük hasarlarının toplamda 478 milyon dolara ulaştığını aktaran Teker, “Halihazırda devam eden ve henüz işin ucunun nereye varacağı belli olmayan Süveyş kanalının 6 gün boyunca kapalı kalmasına sebep olan Ever Given olayının doğrudan ve dolaylı hasarlarının tutarı ise milyar doları geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde nihayet hareket etmesine müsaade edilen Ever Given gemisinin taşımakta olduğu 20 bin konteynerin varış limanlarına aylarca sonra ulaşması ve birçok dolaylı zarara sebebiyet vermeleri konunun ne kadar yüksek maliyetlere gebe olduğunu göstermek için yeterli” ifadelerini kullandı. 3-4 dönemdir ciddi bir artış trendine girmişti. Bu yıl henüz net sonuçlar ortaya çıkmamış olsa bile piyasanın büyük oyuncularının sonuçlarının çok kötü olmadığı, hatta geçtiğimiz yıllar ile kıyaslandığında iyi sayılabileceğini piyasa oyuncularından duymaya başladık. Bu, önümüzdeki yıl tam olarak etkisini göstermese bile tekne makine sigortalarındaki sert piyasa koşullarının sonuna yaklaşıldığını gösteren ilk ibareler olarak ortaya çıkacağı kanaatindeyiz.”

“Dönüştürülen gemiler sigortacıları tedirgin ediyor”

Konteyner krizinin deniz sigortalarına etkisini de değerlendiren Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıllarda kötü navlun piyasası şartları sebebiyle tonaj ve adet olarak azalan yeni gemi siparişleri, günümüzde artan talep ile ‘özellikle de konteyner gemilerinde’ rekor düzeye ulaştı. Bu artan konteyner gemisi talebi bazı armatörlerin dökme yük ve kuru yük gemilerinde çok basit sayılabilecek düzenlemeler ile konteyner gemilerine dönüştürme işlemleri başlatmasına neden oldu. Aslında konteyner gemisi imal ederken tersaneler ve tasarım büroları bu tip gemilere özel değişken denge durumlarını göz önüne alarak farklı denge tanklarıyla gemileri donatıp, dengelerini muhafaza etmesini sağlıyor. Dönüştürülmüş gemiler ve yaşadıkları denge sorunları sigortacıları bu günlerde aşırı derece de tedirgin etmekte olup, bu konuda sigortalılarını uyarmaya başladılar.”

Hedef pazarımızın başında Avrupa var

Türkiye’nin deniz sigortacılığı alanında son birkaç yılda uluslararası piyasalarda prestij kazanmaya başladığını ifade eden Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, “Ulusal pazarın dışına çıkan sigortacılar kısa vadeleri hedeflemeyen kuruluşlar olması sebebiyle kalıcı olmak adına gereken adımları atmaya hazır gözüküyor. Bu kapsamda birkaç yıl içerisinde olmasa bile dünya üzerinde Türkiye deniz sigorta piyasası ortaya çıkması için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu an gelirimizin yüzde 60’ını yurt dışından elde ediyor olmamız bunun en önemli göstergesi. Hedef pazarlarımızın başında gelen Avrupa piyasasına yakın gelecekte farklı pazarları da ilave ederek gelişimin devamını sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.