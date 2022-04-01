Atilla Benli, yeniden TSB Başkanı seçildi

Türkiye Sigorta Birliği’nin, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. TSB Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın açılış konuşmalarının ardından birlik üyelerinin katılımıyla yapılan oylamada, Atilla Benli 3. kez başkan seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, sigorta ve özel emeklilik sektörünün hayatın ve ekonominin sürdürülebilirliği için çok önemli bir destek ve güven unsuru sunduğunu, koruma kalkanı görevi gördüğünü belirtti.

Zaman, "Milletimizin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayan sigortacılık sektörümüz, ticari hayatın kesintisiz devam etmesi ve yeni yatırımların hayata geçirebilmesinde kilit bir işleve sahip. Ekonomide biriken fonları para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz"

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli de sektörün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin başkanlığı vazifesinin üyeler tarafından yeniden kendisinin layık görülmesinden onur duyduğunu belirtti.

Benli, "Bu önemli sorumlulukla, sektörümüz için planladığımız tüm gelişim ve büyüme projelerini layıkıyla uygulayacak, ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye sigorta sektörünün 361 milyar TL fon oluşturabilme kapasitesi ile ekonominin itici güçlerinden biri olduğuna belirten Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere 67 üyemizle ve tüm paydaşlarımızla TSB’nin varoluş amaçları doğrultusunda hareket ederek; ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak ve sektörümüzü büyüterek ülke ekonomisine de katkımızı artırmak adına birlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüz hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyüyor. 2012-2021 yılları arasında bileşik yıllık büyüme oranına bakıldığında sigorta tarafında yüzde 20’lik, bireysel emeklilik tarafında da yüzde 32’lik büyüme elde ettik. 2021 sonu itibarıyla prim üretimimiz 105 milyar; BES’te fon büyüklüğümüz ise 244 milyar lirayı aştı."

Atilla Benli, yangın ve sel felaketlerinin yanı sıra salgında da mücadele edilen 2021 yılının tüm zorluklarına rağmen başarıyla geçirildiğini ifade etti.