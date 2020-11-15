AvivaSA'nın fon büyüklüğü 30 milyar liraya ulaştı

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki AvivaSA, yaptığı açıklama ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES+OKS) 30 milyar TL fon büyüklüğünü aştığını duyurdu. Açıklamaya göre AvivaSA, sektör verilerine göre, özel sektör bazında BES + OKS fon büyüklüğünde 30 milyar TL'yi aşan ilk BES ve Hayat Sigorta şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, 2020 yılının salgınla birlikte zorlu bir süreci de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

"Müşteri odaklı süreçlerimizi destekleyen, sağlam finansal ve operasyonel altyapımız ile bu dönemde sektördeki güçlü konumumuzu sürdürmenin ve fon büyüklüğü bazında yeni bir eşiği geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Kuruca, şöyle devam etti: “Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi başladıktan sonra halka açılan ilk emeklilik şirketi olarak, 2015 yılından itibaren sürdürdüğümüz özel sektör emeklilik şirketleri arasındaki liderliğimizi yeni bir eşiği geçerek taçlandırdık. AvivaSA olarak 2020 yılını zorlu sürece rağmen hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, BES sektöründe sergilediğimiz güçlü büyüme performansını ve liderliğimizi sürdürmeyi, hayat sigortaları tarafında ise pazar payımızı daha da hızlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm çalışmalarımızla müşterilerimiz, hissedarlarımız ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.”