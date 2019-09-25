AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı

25 Eylül 2019

Türkiye'de finans sektöründe bulut üzerinden santral hizmeti alan ilk firma olan AXA Sigorta, Vodafone Bulut Santral çözümüyle santral altyapısına yönelik tüm ihtiyaçlarını tek merkezden yönetecek ve ek kurulum maliyetlerine katlanmadan, ihtiyaca göre kapasite artışı ya da azaltımı yapabilecek.

25 Eylül 2019 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor. Yenilikçi yaklaşımı ve küresel bilgi birikimiyle sigortacılık sektörüne öncülük eden AXA Sigorta ile işbirliğine giden Vodafone, AXA Sigorta'nın müşteri ve satış kanalı ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilecek teknolojik santral sistemi arayışına, tüm telefon altyapısının tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesini sağlayan bulut iletişim platformu Vodafone Bulut Santral ile yanıt verdi. Vodafone, Türkiye'de finans sektöründe bulut üzerinden santral hizmeti alan ilk firma olan AXA Sigorta'ya sanal santral altyapısının yanı sıra birçok hizmet sağlıyor.

Düşük maliyetli entegre sistem

Vodafone'un sunduğu çözümle santral altyapısına yönelik tüm ihtiyaçlarını tek merkezden yönetecek olan AXA Sigorta, ek kurulum maliyetlerine katlanmadan, ihtiyaca göre kapasite artışı ya da azaltımı yapabilecek. Çağrı ve görüşme kaydı gibi raporları hızla elde edebilecek olan AXA Sigorta, değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Sesli Yanıt Sistemi'nde yaptığı değişikliklerle müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilecek. Vodafone Bulut Santral çözümüyle iç ve dış iletişim sistemlerini entegre bir yapıya kavuşturacak olan AXA Sigorta, Vodafone'un Esenyurt Veri Merkezi üzerinden sunacağı güvenli yedekleme ve saklama hizmeti sayesinde müşterilerine kesintisiz hizmet verebilecek.

"Bulut Santral ile kurumlara verimlilik ve tasarruf sağlıyoruz"

İşletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone Business olarak, gelişen teknolojilerle yeniden şekillenen dünyamızda, müşterilerimizin iş süreçlerini akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Dijitalleşmenin en önemli adımlarından biri olan bulut teknolojileri sayesinde, en güncel hizmet, güvenlik, tüm sistemlerle entegrasyon kolaylığı ve esneklik artık tüm hizmet alanlarında sağlanabiliyor. Dijitalleşmenin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelen sigorta sektörünün öncü isimlerinden AXA Sigorta, mevcut santral sistemlerini dönüştürmek istediğinden, yenilikçi ve teknolojik bir çözüm arayışı içindeydi. Vodafone Business olarak sunduğumuz Vodafone Bulut Santral çözümüyle AXA Sigorta'nın ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak verimlilik, müşteri memnuniyeti ve tasarruf hedeflerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Bulut Santral, sabit telefonlar ya da sanal telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm avantajlardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan faydalanma imkânı veriyor. İş dünyasının dijital iş ortağı olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamayı sürdüreceğiz."

"Sigortalılarımızın her an yanındayız"

AXA Sigorta Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Ege Örer ise şöyle konuştu:

"AXA olarak, dünyanın en büyük sigorta şirketiyiz. Bu da bize hep daha iyi hizmeti sunmak, sadece hasar anında ödeme yapan bir şirket olmanın ötesine geçerek insanların daha iyi yaşamaları, hayallerini gerçekleştirmeleri için her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için büyük bir hedef sunuyor. Teknolojik gelişim de bu hedefimizin ayrılmaz bir parçası. Vodafone ile yaptığımız Bulut Santral yatırımımız ile yine sektörde bir ilke imza atarak sigortalılarımızın her an yanlarında olma sözümüzü yerine getiriyoruz."

Çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor

Vodafone Bulut Santral, normal bir fiziksel santrale göre önemli avantajlar sunuyor. İlk yatırım maliyeti gerektirmeyen sistem, aylık ve yıllık bakım ve onarım maliyetinden de tasarruf sağlıyor. Hızlı ve çok düşük maliyetlerle güncelleme ve yükseltme işlemleri yapılmasına imkân tanıyan Vodafone Bulut Santral çözümü, 7/24 kesintisiz çalışıyor; kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti oranlarında artış sağlıyor. Bu sistemde santral altyapısı veri merkezinde olduğu için, lokasyonda olabilecek elektrik kesintilerinde bile çağrılar karşılanmaya ve belirlenen alternatif yönlere iletilmeye devam ediyor. Barındırma ve hijyen koşulları gerektirmeyen Vodafone Bulut Santral, müşteri tarafında fiziksel bir alan, iklimlendirme ve yedek güç devresi ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Web arayüzüyle kolay yönetim sağlayan sistem sayesinde, birden fazla pilot numara atanabiliyor ve çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor. Vodafone Bulut Santral çözümünde, çağrı kayıtları bir yıl geriye dönük olarak sistemde tutuluyor ve istendiğinde bu kayıtlara kolayca ulaşılabiliyor. Güvenlik açısından da önemli avantajlar sunan sistem, "atak" nedeniyle bilgi dışında çağrı başlatılmasının önüne geçiyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu'nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, "dijitalleşmenin öncü operatörü" olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye'nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL'yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2019 itibariyle 23,7 milyon mobil müşteriye ve 919 bin sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

AXA Hakkında

AXA Grubu, finansal koruma ve fon yönetimi alanında dünya lideri konumundadır. Sigorta sektörünün en önemli değerlendirme kuruluşlarından olan A.M Best'e göre dünyanın en büyük sigorta grubudur ve 10 yıldır da Interbrand tarafından dünyanın 1 numaralı sigorta şirketi olarak gösterilmektedir. AXA Grubu'nun, müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen 'Finansal Koruma' konusundaki faaliyetleri sigorta, kişisel koruma, birikim ve gayrimenkul planlama alanlarını kapsamaktadır. Şirket bugün dünyanın 62 ülkesinde 160.000'den fazla çalışanıyla 105 milyon kurumsal ve bireysel müşterisinin AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına almakta, kişisel ve ticari varlıklarını yönetmektedir. AXA Group dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak uluslararası bir kurumsal vatandaşlık görevi üstlenmekte ve uzun vadede insanları korumayı görev edinen bir şirket olarak daha sürdürülebilir bir toplum oluşturulması için çalışmaktadır. AXA Group tüm ürün ve hizmetlerinin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirmekte ve sosyal, çevresel ve ekonomik gelişimde önemli bir rol üstlenmektedir. Şirket, Türkiye'de 700'den fazla çalışanı ile 2.200'den fazla acentesinin yanı sıra anlaşmalı olduğu 900'ü aşkın banka şubesi ile müşterilerine ulaşmaktadır.