Azerbaycan'la dünyaya örnek olacak işbirliği

Selçuk ALTUN

Sigorta sektörü açısından Türkiye ve Azerbaycan arasında yapılan ortak çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda bilgi paylaşımı ve işbirliği projelerinin sıkça duyurulduğu Azerbaycan ile bu sefer dünyaya örnek olacak işbirliği başlatıldı. Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) arasında imzalanan protokolle, Türkiye ve Azerbaycan sınırlarında yeşil kart sigortasının dijital kontrolü sağlanacak. Proje, 46 ülkenin dahil olduğu Bürolar Konseyi’nde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Pazartesi günü Bakü Fairmont Flame Towers’ta gerçekleştirilen imza törenine Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov, TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ve Türkiye Motor Taşıt Büro Müdürü Mehmet Akif Eroğlu ile Azerbaycan ve Türkiye’den sektör temsilcileri katıldı.

Yurtdışına araçla, uluslararası geçerliliği olan trafik sigortası ‘yeşil kart’ ile çıkış yapabiliyor. Bu konuda en büyük problemlerin başında ise sahtecilik geliyor. Mevcut durumda, gümrük geçişlerinde yeşil kartlar manuel olarak kontrol ediliyor. Azerbaycan ile ortak yapılan çalışma bu anlamda sahteciliğin ortadan kalkmasını sağlayacak. İşbirliği çerçevesinde artık tüm kontroller dijital olarak yapılacak. Yeşil kart sertifikalarının üzerine QR kod eklenecek. Yurtdışına çıkacak araç sahibi, yeşil kart aldığında üzerindeki QR koddan sertifikanın sahte olup olmadığını kolayca anlayabilecek. Gümrüklerde de bu kodlar taranarak hızlıca kontrolleri sağlanacak. Öğrendiğime göre, benzer çalışmalar Büro Konsey’inde yer alan kimi ülkeler arasında daha önce denenmiş ama teknik alt yapılar elvermediği için nedeniyle başarılı olunamamıştı. Projenin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesi, iki ülkenin bu anlamda güçlü alt yapılarına işaret etmesi açısından da önem taşıyor. Zira bu proje, Bürolar Konseyi için de referans gösterilen pilot bir uygulama olacak.

Bu proje 46 üyeli Bürolar Konseyi’nde bir ilk

TMTB Müdürü M.Akif Eroğlu, yetkisiz kişilerin sahte yeşil kartla sürücüleri dolandırdıklarını sahte yeşil kartlar nedeni ile işletenlere önemli tazminatlar çıktığının altını çizerek bu konuda masum sürücülerin ve işletenlerin zarar görmemesi için bu sorunu kaynağında kesmek adına tüm yeşil kart sisteminde dijital yeşil kart uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu, “Bu noktada Bürolar Konseyi çatısı altında bir çalışma grubu bulunuyor. Biz Türkiye Büro olarak da Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır komşularımız ve başta Azerbaycan olmak üzere kardeş ülkelerimizle karşılıklı işbirliğine gidiyoruz. Artık sınırda dijital yeşil kart kontrolü sağlayarak sahteciliği önleyeceğiz ve Azerbaycan’la yapılan projemiz de tamamlanmak üzere. Bugün Bakü’de lansmanını yapıyoruz. Bu projemizin, Bürolar Konseyi için de referans gösterilen ilk uygulama olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim.”

“Bürolar Konseyi’ne örnek olacağız”

İmza töreni toplantısının açılışını Azerbaycan İcbari Sigorta Bürosu Müdürü Rashad Ahmedov yaptı. Ahmedov, iki ülke motorlu taşıt bürosu arasında yapılan işbirliğinin kapsamı ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “İki ülke arasında gerçekleşen bu işbirliği Bürolar Konseyi içinde bir ilk. İşbirliği ile iki ülke arasında karayolu taşımacılığı güvenli bir yapıya kavuşacak. Kardeş ülkemiz Türkiye ile yapılan bu işbirliğini çok önemsiyoruz ve TMTB ile karşılıklı iş birliğini geliştirmek üzere bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde bu iş birliğinin gelişerek artacağına inanıyoruz” dedi.

Ziya Aliyev: Türkiye Sigorta Birliği’nin desteği çok önemli

Azerbaycan Merkez Bankası Baş Direktörü Ziya Aliyev de yaptığı konuşmada, tek millet iki devlet olarak kardeş ülke Türkiye ile işbirliğinin sigortacılık sektöründe de hızla hayata geçmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Aliyev, “Türkiye sigorta sektörü 150 yıllık tecrübesi ile ülkemiz sigortacılığının gelişmesinde bizim için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir örnek. Türkiye sigorta sektörünün tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu yönde ülkemiz sigorta sektörünün gelişmesinde verdiği desteği çok önemsiyoruz” diye konuştu.