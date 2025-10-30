Bakan Işıkhan: SGK 2028 yılında cari fazla verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesleki eğitim ve istihdam politikaları kurumlarından biri olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) 20. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada Avrupa kurallarıyla tam uyumlu hale gelen ulusal yeterlilik belgelerinin sayısının 3,1 milyonu aştığını belirterek, son 1 yılda 327 bin kişinin belgelendirildiğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mali yapısını güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını da belirterek, SGK açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranının tarihin en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizdi. Bakan Işıkhan, 2008 yılında yüzde 2,57 olan bu oranın 2024 yılında sadece yüzde 0,02’ye düştüğünü ve 2028 yılında SGK’nın cari fazlaya geçeceğini vurguladı.

"SGK 2028 yılında cari fazla verecek"

Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin birinci amaçları olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "EYT düzenlemesinden sonra SGK’nın mali yapısını güçlendirmek için çok ciddi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Somut rakamlarla ifade etmek gerekirse 2008 reformunun ardından 2024 yılı itibarıyla SGK açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı tarihinin en düşük seviyesine gerilemiştir. 2008 yılında yüzde 2,57 olan bu oran, 2023’te yüzde 0,15’e, 2024 yılında ise sadece yüzde 0,02’ye düşmüştür. Aynı dönemde SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranı da büyük bir iyileşme göstermiştir. 2008’de yüzde 72,2 olan oran, 2024 yılında yüzde 99,74’e yükselmiştir. Yani bir başka ifadeyle SGK tarihinde hiç olmadığı kadar dengeli, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmıştır. Mevcut seyir bu şekilde devam ederse inşallah 2028 yılında Sosyal Güvenlik Kurumumuz fazlaya geçecektir. Böylece hem çalışanlarımız hem emeklilerimiz hem de yakınları, kısacası SGK kapsamındaki her vatandaşımız, güçlü mali yapıyla sosyal güvenlik sisteminden en ileri düzeyde faydalanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Bu sürdürülebilir yapı, geleceği güvence altına alacak"

Sosyal güvenlik sisteminde başarıyı yakalamak için kayıt dışı istihdamla mücadele edildiğini, denetimlerin yapıldığını, prim tahsilatlarının artırıldığını ve birikmiş borçları tahsil ettiklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu sürdürülebilir yapı, sadece bugünün emeklilerini değil, yarının emeklileri olacak gençlerimizi ve çocuklarımızı da güvence altına almaktadır. Bugün açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Sosyal Güvenlik Kurumumuz öngörülebilir, sürdürülebilir ve geleceğe güven veren bir yapıya kavuşmuştur. Üstelik, dezenflasyon politikalarına rağmen iş gücüne katılım oranlarında, istihdamda ve işsizlikte yakaladığımız başarı grafiği, bu tabloyu daha da güçlendirmektedir. Bu güçlü gidişatla hem sosyal güvenlik sistemimiz hem de ülkemizin üretim gücü, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır biçimde daha da yükselecektir. Orta Vadeli Program (2026-2028) çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm, mikro yeterlilikler ve beceri uyumu konularında geliştirilen politikalar, MYK’nın hedefleriyle tam uyum içindedir. Yeşil dönüşüm kapsamında 22 ulusal yeterlilikte 5 bin 331 kişi belgelendirilmiştir. Ayrıca dijital dönüşüm kapsamında 16 yeterlilikte belgelendirme faaliyetleri sürmektedir. Özellikle kadınların ve gençlerin nitelikli iş gücüne katılımını artırmaya yönelik mekanizmaları da güçlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğin Türkiye’si kapsayıcı bir beceri seferberliğiyle inşa edilecektir."