Bankacılık ve sigortada yapay zekâ devrimi

SAS ve Economist Impact'in raporlarına göre, yapay zekâ artık finans ve sigorta sektörlerinde olmazsa olmaz hale geldi. İnsan uzmanlığı ile yapay zekânın birleştiği hibrit modeller, üretken yapay zekâ sayesinde poliçe değerlendirme ve hasar yönetimi gibi alanlarda %50’ye varan verimlilik artışı sağlıyor. Zurich, Tokio Marine gibi şirketler bu modeli aktif şekilde kullanıyor.

Bankalar stratejilerini yapay zekâ eksenine taşıyor

IDC verilerine göre, küresel bankacılık sektörünün yapay zekâ yatırımları 2028’de 67 milyar dolara ulaşacak. SAS’ın raporu, kurum stratejisine entegre edilmiş yapay zekânın iş değerini artırdığını vurguluyor. Banorte, Intesa Sanpaolo ve Old National Bank gibi bankalar bu dönüşümde öncü rol üstleniyor.

Yapay zekânın etkinliği, kaliteli veri ve sağlam altyapıyla mümkün. SAS Viya platformu, karar alabilen yapay zekâ ajanları geliştirerek bu süreci destekliyor. Uzmanlar, bu akıllı sistemlerin maliyetleri düşürüp, çalışanları daha stratejik görevlere yönlendireceği görüşünde.