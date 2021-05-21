Benli, BES'teki yeni düzenlemeyi değerlendirdi: Yarınlara daha umutla bakıyoruz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 18 yaş altına BES kanunu hakkında değerlendirmede bulundu.

BES'in Türkiye ekonomi tarihinin en önemli başarı hikayelerinden biri olduğunu belirten Benli, "BES'e 24 milyona yakın çocuk/gencimizin erken yaşlarda kendi adlarına girecek olması ve ülkemiz için büyük değer taşıyan sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki üye birikimlerinin BES'e aktarımına imkan tanınmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 18 yılı aşkın sürede şeffaf, güvenilir bir şekilde 13 milyona ulaşan katılımcının teveccühü ile 178 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşarak büyük yol kat eden BES, yeni dönemde daha da hızlı büyüyerek ülke tasarruflarının sağlıklı bir şekilde artmasındaki rolünü güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

“Heyecanımız büyük”

Benli, sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün son 20 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyerek ülke finansal sisteminin en önemli sektörleri arasında yer alma başarısı gösterdiğine dikkati çekti.

Sigortacılık ve BES geliştikçe ülke ekonomisinin de güçlendiğini aktaran Benli, "18 yaş altına BES düzenlemesiyle erken yaşta tasarruf bilincinin elde edilmesi ve ülkemiz tasarruf oranlarının artırılması hedefine olumlu katkı sağlanmış olacak. Vakıf ve sandıklardaki birikimlerin daha kurumsal, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile yönetilmesi için BES’e aktarımı sayesinde de ülkemiz tasarruf oranlarının artması desteklenecektir. Heyecanımız büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Atilla Benli, kanun teklifi içinde yer alan Trafik Kanunu ve Sigortacılık Kanununda Değişikliği içeren iki maddenin tekrar görüşülmek üzere geri çekilmesini ise teklifin daha sağlıklı bir şekilde anlatılabilmesi ve kamuoyu desteği alınabilmesi açısından olumlu yönde değerlendirdiklerini belirtti.

Benli, şunları kaydetti: “Söz konusu kanun değişikliğinin gerekçelerini TBMM’nin değerli vekillerine örneklerle anlatarak büyük bir destekle Genel Kurula gelmesi için SEDDK ve tüm paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Söz konusu üründe yapılması planlanan düzenlemede önceliklerimiz vatandaşlar. Yapılmasını talep ettiğimiz düzenleme ile yasal düzenlemelerin herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, uygulanabilir ve nesnel olması, keyfi uygulamalara karşı koruyucu önlem içermesi ve böylelikle hukuki güvenliğin sağlanması hedefleniyor. Yurt genelinde ve benzer durumdaki kişiler bakımından aynı şekilde uygulanabilmesi kriterleri yerine getirilmiş olacağını kamuoyuna ve değerli milletvekillerimize daha iyi anlattığımızda onların teveccühleriyle sağduyunun ve ortak aklın kazanacağına inanıyoruz. Yapılacak düzenleme iddia edilenin aksine, vatandaşların aracılara ihtiyaç duymaksızın hak ettiği tazminatları en kısa sürede almalarına imkan sağlayacaktır."