BES fonları büyürse krizlerin sigortası olur

Selçuk ALTUN

Sigorta sektörünün dünyanın çok gerisinde kaldığını, özellikle de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat sigortalarında bunun daha belirgin bir şekilde öne çıktığını dile getiren AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, konunun bireyler kadar devlet için de önemli olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerde riskin daha düşükken sigortalılığın yüksek, Türkiye gibi ülkelerde ise riskin çok daha yüksekken sigortalılığın düşük olduğunu belirten Kuruca, "BES tarafı hem bireyler hem de devlet açısından önemli bir konu. Bireyler olarak uzun vadeli bir tasarrufa ihtiyaç var. Özellikle emeklilik döneminde bu kendisini gösteriyor. Emeklilikte çalışıp bir yerlerden gelir elde etme imkanı zor. Kabaca tarif etmek gerekirse; bugünkü şartlarda 10 lira kazanan birisi, emekli olduğunda eline belki 3 lira geçecek. Bunu telafi etme imkanı da yok. Dünyanın hiçbir yerinde devletlerin bunu telafi edecek sonsuz bir kaynağı bulunmuyor. 10 lira ile geçinen birisinin, 3 lira ile geçinme senaryosuna kendisini hazırlaması lazım. Bu nedenle devletler bu tarz birikimlere teşvik veriyor. Çünkü hem bu birikimler bireylerin yaşlılıktaki ihtiyacını karşılayacak. O yüzden, bireylerin kara günler için birikim yapılması isteniyor" dedi.

"3 trilyonluk fon büyüklüğüyle dışa bağımlılığımız kalkar"

Türkiye'de BES'in kurulduğu 2003 yılından bu yana desteklendiğini ve teşvikler verildiğini hatırlatan Kuruca, BES fonlarının bireylerle birlikte ülke ekonomisine olan katkısını şu şekilde anlattı: "Türkiye'nin 250 milyar TL değil de, 2.5 - 3 trilyon büyüklüğünde fonu olsaydı, ekonomide bu dalgalanmalar, krizler, yurt dışına bağımlılık olmazdı. Çünkü, Türkiye'de yeterince kaynak yok. Yatırım ve finansman ihtiyacı hep yurt dışı kaynaklara bağlı. Bir fabrika yapacaksınız 300 milyon dolar, bir otoyol yapacaksınız 1 milyar dolar, bir bina yapacaksınız 50 milyon dolar. Bunları finanse etmek için Türkiye hep bir şekilde dünyadaki BES fonlarından çekmeye çalışıyor. Türkiye'ye geldi, gelmedi denilen kaynaklar, bunlar hep yurt dışında birikmiş hayat sigortası ve BES fonları. Yurt dışına bağımlı olmak yerine kendi BES fonlarımızı yeterince büyütebilsek, bütün bunları finanse etmiş olacağız. Devlet bunu gördüğü için buraya teşvik veriyor. Yani hem bireysel açıdan hem de toplumsal ve makro ekonomi açısından önemli."

"2021'de BES'te yüzde 43 büyüdük"

AgeSA'nın 2021 yılı finansal sonuçlarına da değinen Kuruca, BES fon büyüklüğünde sektör liderleri arasında yer almaya devam ederken, bu dönemde hayat ve ferdi kaza sigorta üretiminde 2020 yılına göre yüzde 52 büyüdüklerine dikkat çekti. 2021 Aralık verilerine göre AgeSA’nın BES’te 42milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 43 oranında büyüdüğünü belirten Kuruca, "Aralık sonu verilerine göre hayat ve ferdi kaza üretiminde 2 milyar 20 milyon TL prim üretimine ulaştık. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre 2021 yılı net dönem kârımız ise 541 milyon TL olarak gerçekleştirdi" dedi. Kuruca, şirketin 2022 hedefl erini ise şöyle anlattı: "BES alanındaki özel sektör şirketleri arasında fon büyüklüğünde liderliğimizi ve hayat sigortacılığı alanındaki yükselen ivmemizi sürdürmeyi hedefl iyoruz. Önceliğimiz yine müşteri odaklılık olacak. Son derece iddialı olduğumuz fon çeşitliliğimizi artırmak için yeni aksiyonlar alacağız. Yeni ama tecrübeli markamızın bilinirliğimizi artırmak ve yeni birikim ve koruma ürünleriyle daha fazla insanın hayatına dokunarak sigorta işinin özünde olan 'iyiliği' sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"BES yatırımları iyi değerlendirilmiyor"

Birikimler doğru fonlarda değerlendirildiğinde, BES'in getiride en iyi yatırım araçlarından biri olduğunu hatırlatan AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, buna rağmen çoğu BES katılımcısının fon dağılımını değiştirmediği için yatırımlarını yeterince iyi değerlendiremediğinin altını çizdi. Bu çerçevede BES müşterilerinin birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmesi için geliştirdikleri ürünler hakkında bilgi veren Kuruca, "Sektörde bir ilke imza atan AgeSA, FonPro adını verdiği fon danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerini 'Tavsiye Al', 'Kendin Yönet' ve 'Uzmana Bırak' adını taşıyan 3 farklı hizmet paketiyle buluşturuyor. BES müşterilerinin sistemden maksimum faydayı elde etmesini hedefl eyen AgeSA, bu hizmetler sayesinde müşterilerine finansal okuryazarlık seviyelerine ve tercihlerine göre fon yönetim imkanı sunuyor" dedi. Kuruca, FonPro çatısı altında her yatırımcı profiline uygun bir seçeneğin yer aldığı yeni hizmet modeliyle BES müşterilerinin fon yönetimi konusunda bilgi seviyeleri ve tercihlerine göre diledikleri modeli seçerek kazançlarını artırabileceğini söyledi.