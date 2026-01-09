BES yaptırana sigortada çifte avantaj: Türkiye Hayat Emeklilik’ten yüzde 10 İndirim ve 12 taksit

Türkiye Hayat Emeklilik, tasarruf bilincini ve sigortalılık oranını artırmak amacıyla yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya kapsamında, 2 bin 500 TL ve üzeri katkı payı ile yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi başlatan katılımcılar, Türkiye Sigorta’nın kasko, konut ve sağlık sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit ve yüzde 10 indirim avantajından yararlanabilecek.

“Sigortayı erişilebilir kılmak önceliğimiz”

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortayı herkes için erişilebilir kılma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, 2026’nın ilk aylarında kasko ve sağlık ürünlerinde 2025 fiyatlarıyla devam etme kararı aldıklarını söyledi. Çakmak, 12 taksit ve ek indirimle sigorta ürünlerine erişimin kolaylaştırıldığını vurguladı.

Sektör ortalamasının üzerinde performans

Çakmak, BES’in uzun vadeli birikim için etkili bir araç olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Hayat Emeklilik’in fon performansının sektörün üzerinde seyrettiğini aktardı. 2025’te BES (OKS dâhil) sektör ortalaması %58 iken, şirket fon getirileri yüzde 65 olarak gerçekleşti. Yeni yılda da fonların etkin yönetimiyle birikimlerin reel olarak korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kampanya ile BES’in daha geniş kitlelere ulaşması ve hem bireysel kazanımların hem de ülke ekonomisine katkının artırılması amaçlanıyor. Avantajlardan yararlanmak isteyenler, turkiyesigorta.com.tr adresi veya mobil uygulama üzerinden detaylara ulaşabiliyor.