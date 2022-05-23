Bireysel emekliliğe 'hediye katkı' geliyor

Selçuk ALTUN

‘Türkiye Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin açılış konuşmasını Türkiye Sigortalar Birliği Başkanı Atilla Benli yaptı. Benli, şu bilgileri verdi: “2021 yıl sonu itibarıyla sigorta sektörünün aktif büyüklüğü 427 milyar lirayı, prim üretimi 105 milyar lirayı buldu. BES’te fon büyüklüğü 244 milyar lirayı aştı. Sektör olarak 2021 yılında ülke ekonomisine sağladığımız teminat 230 trilyon liraya ulaşırken, ödediğimiz toplam tazminat tutarı da 64 milyar liraya yaklaştı. Öte yandan, 2022 yılının ilk üç ayında prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştı. BES tarafında devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise mayıs ayı itibariyle geçen yıla göre yüzde 56 artışla 285 milyar lirayı aştı. BES’te 2022 yılı başında devlet desteğinin yüzde 30’a çıkarılmasıyla devletimizden bir kez daha büyük destek gören sistemde 300 milyar TL fon büyüklüğüne ve 14 milyon katılımcıya yaklaştık. Hedefimiz 500 milyar TL fon büyüklüğüne ve 17 milyon katılımcıya ulaşmak. Yakın zamanda hayata geçirilen reformlarla bu hedeflere artık daha yakın olduğumuzu biliyoruz.”

Türk sigorta konseyi kuruyoruz

Türkiye Sigorta Birliği öncülüğünde soydaş ülkelerle yürütülen çalışmalar hakkında da açıklama yapan Benli, “Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın sigorta birlikleri başkanlarının katılımı ile Bölgesel Sigorta Konseyi’ni kuracağız. Bu konuda ilk adımı atıyoruz. Tüm tarafl arın gayretiyle hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarımızı, Uluslararası Sigorta Zirvesi’nin ikinci gününde bir mutabakat zaptı ile imza altına alacağız” dedi.

TSB Başkanı Atilla Benli’nin ardından açıklamalarda bulunan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy, BES tarafında üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemeler konusunda bilgi verdi. Ersoy, “BES’in yaygınlaşmasının ve bilinirliğinin artmasının bir sonucu olarak kişilerin hediye olarak yakınlarının özel günlerinde yakınlarına altın gibi geleneksel hediyeler vermek yerine bireysel emeklilik hesaplarına ek katkı payı hediye etmek istediklerini biliyoruz. Bu talebin karşılanmasına yönelik olarak ‘BES Hediye Kartı’ veya ‘Hediye Sertifikası’ adıyla kişilerin yakınlarına özel günlerinde ek katkı payı hediye etmelerine olanak tanıyacak çalışmalara başladık” şeklinde konuştu. Yeni düzenlemeyle ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Ersoy, “Vatandaşımızın düğün ve doğum günü gibi özel günlerde taktığı altınların yerine BES fonlarına para göndermesini ve katkı yapmasını sağlayan bir sistem. Bir QR kod okutarak para gönderilebilecek. Düzenlemeyi bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. BES’teki üst limitler dahilinde para gönderimi yapılabilecek. Hediye olarak gönderilen tutara yüzde 30 devlet katkısı da yansıtılacak” dedi.

Hizmet kalitesiyle ilgili yeni tedbirler alınacak

Sigortacılık haftasının ilk defa düzenlendiği tarihten bu yana geçen süreçte sektörün nasıl bir gelişim gösterdiğini anlatan Ali Ersoy, şunları söyledi: “Prim üretimi 2011 yılında 17.2 milyar TL iken, 2021 yılında 105.4 milyar TL’ye yükseldi. Sigortacılık haftasının ilk yapıldığı 2011 yıl sonunda 42.5 milyar TL olan sektör aktif büyüklüğü 2021 yıl sonunda 429.3 milyar TL’ye ulaştı. Özel emeklilik alanında ise 2011 yılı verilerine göre, gönüllü BES’te yaklaşık 14.3 milyar TL fon birikimi varken, 2013 yılında uygulamaya başlanan devlet katkısı ve 2017 yılında hayata giren otomatik katılım sistemi neticesinde bugün itibarıyla yaklaşık devlet katkısı dâhil 285 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı.” Öte yandan, bireysel emeklilik sisteminde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir takım tedbirler alacaklarını da açıklayan Ersoy, önümüzdeki günlerde bu amaca yönelik çalışmaların duyurulacağını söyledi.