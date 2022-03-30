Bora Uludüz: Dijitalleşme pastayı büyütecek

Pandemi sonrasında sigorta sektörünün gündemine oturan konu başlıklarından birisi de dijitalleşme oldu. "Dijitalleşme birçok şirket için öncelik, ama bizim varoluş sebebimiz." diyen Sigortam.net CEO'su Bora Uludüz, dijitalleşmenin sektörü daha anlaşılabilir kılacağını ve erişilebilirliği artacağını belirtti.

Bu konuya bankacılık sektörünü örnek gösteren Uludüz, "Türkiye'de bankacılık sektörü dijitalleşme konusunda çok güçlü. Müşterilerin yüzde 80'i aktif olarak dijitali kullanıyor. Basit işlemlerde kullanım oranı yüzde 95. Komplike ürünlerde bu oran yüzde 50'yi geçmiş durumda. Sigortada bu oran yüzde 10. Yani çok geriden geliyor. O nedenle burada gidilecek çok ciddi bir yol var. Bankacılık sektörü bu noktaya gelmişse, sigortacılık neden gelmesin?" dedi.

Dijitalleşmeyle birlikte sigortacılık ekosisteminin de büyüyeceğine işaret eden Uludüz, "Doğru zamanlarda, doğru ürünler müşterinin karşısına çıkacak. Müşteri, belki farkında olmadığı ürünleri öğrenecek. Bu da pastayı büyütecek. Pastanın büyümesiyle birlikte de tüm paydaşların gelirlerinde artışlar olacak." şeklinde konuştu.

Bugün itibariyle dijitalde sigorta ürünü sorgulayan müşterinin yüzde 20-25 oranında satın alma işlemini gerçekleştirdiği bilgisini veren Uludüz, "Geri kalan kısım aslında poliçeyi başka bir kanaldan alıyor. Ama bilinçlenmiş, araştırmasını yapmış, fiyat seviyelerini öğrenmiş bir şekilde. Bu müşteri açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

Tüm altyapısını yeniledi

Sigortam.net'in yeni yüzü ve yeni logosuyla ilgili de bilgi veren CEO Bora Uludüz, yapay zekâ algoritmasıyla müşterilerine düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başladıklarını söyledi. Uludüz, bu teknoloji için kendi bünyelerindeki Türk mühendisler ve Türkiye’nin köklü üniversitelerinden ODTÜ ile birlikte çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de insurtech alanında tartışmasız lider konumda olduklarını ifade eden Uludüz, "22 yıldır sektörde öncü adımlar atan bir şirketiz. Bu güne kadar 7 milyona yakın müşteriye hizmet veren Sigortam.net, artık daha yalın, daha anlaşılır, değişen müşteri ihtiyaçlarına anında çözüm üreten, etkileşimli ve yenilikçi bir web sitesiyle müşterilerinin karşısına çıkacak" diye konuştu.

Sigorta alanında müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirten Uludüz, şöyle devam etti: "Ülkemizin en büyük insurtech markasıyız. Insurtech dikeyinde penetrasyonu artırma hedefimiz var. Hem teknolojik altyapımız hem nitelikli insan gücümüzle bunu başaracağımıza inanıyoruz. Fintech ekosisteminin parlayan yıldızı insurtech, sektördeki tüm paydaşların yaşamlarını kolaylaştıracak inovatif çözümleri bünyesinde barındırıyor. Biz de inovatif bir yaklaşımla müşterilerimize sunduğumuz hizmeti mükemmelleştirmek amacıyla tüm teknolojik altyapımızı yeniledik."

"Şeffaf ve doğru bilgilendirme kırmızı çizgimiz"

Yeni dönemde müşterilerin kafalarındaki soru işaretlerine daha net yanıtlar bulabilecekleri bir yapıya kavuştuklarını vurgulayan Bora Uludüz, "Türkiye’de dijital sigortacılığın lider pazaryeriyiz. 22 farklı sigorta şirketiyle çalışıyoruz. Toplumda sigorta bilincini geliştirmeyi de önemli bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yeni dönemde müşterilerimize tüm tekliflerin yanı sıra düşük fiyat, geniş kapsam ve fiyat-performans açısından üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başladık. Bu teknolojinin arkasında güçlü bir yapay zekâ algoritması var. Dünyanın en iyi örneklerinden yola çıkarak oluşturduğumuz yeni sitemizi, bünyemizdeki Türk mühendisleri ve Türk yazılımcıları geliştirdi. Müşterilerimizin ihtiyacı ve menfaati odak noktamız. Bu nedenle şeffaf ve doğru bilgilendirme kırmızı çizgimiz. Buradaki şeffaf yönlendirme ve bağımsız skorlama altyapısı için ülkemizin köklü üniversitelerinden ODTÜ ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.