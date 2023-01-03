Cem Tan: Kaskodan kesinlikle vazgeçmeyin

Bu artışların dışında her ay otomatik artış oranı yüzde 4,5. "Böyle olmasına karşın yine de sigorta şirketleri zarar ettikleri gerekçesiyle trafik poliçesi kesmek istemiyor. Ancak çekici hizmeti, ilave İMM, ferdi kaza, hukuksal koruma vb. gibi konularda ek teminat vererek ve ek prim alarak poliçe düzenleniyor" diyen Tan, trafik sigortasındaki zararda, anlaşmalı tutanak uygulamasının önemli etkisi olduğunu, kasko fiyatlarının artışında ise parça tedarik ve döviz artışının önemli olduğunu vurguladı.

Trafik sigortasının zorunlu poliçe olması nedeniyle idarenin, şirketlere kesmedikleri poliçeler için yaptırım uygulamasına karşın sorun yaşandığını iddia eden Tan, bu paralelde şirketlerin müşteri taleplerine ya hiç cevap veremediklerini ya da daha çoğunlukla beklentilerin üstünde fiyatlarla karşılık verebildiklerini söyledi.

Maliyet artışlarının sigorta primlerini yükseltmesinin normal olduğunu belirten Tan, buna karşın özellikle kasko fiyatlarında ilave bir şişkinlik yaşandığını, 2023 yılında bu konuda bir revizyon beklediklerini söyledi.

Müşteriler artan maliyetler karşılığında ihtiyari poliçelerden vazgeçip sadece zorunlu poliçelere yönelme eğilimindeler. Servis sınırlaması olan, yedek araç kaldırılması, segment düşürülmesi gibi dar kapsamlı ekonomik poliçeler ise yeterli gelmeyebiliyor. Cem Tan bu durumda müşterilerine kaskodan kesinlikle vazgeçmemelerini ancak aldıkları teminatları iyi incelemelerini ve araştırma yapmalarını tavsiye etti.

Emel YİĞİT