DASK, 2 Kasım itibarıyla sigortalılara 1,2 milyon TL ödeme yaptı

02 Kasım 2020

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), yaptığı açıklama ile İzmir depreminde evi zarar gören Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi sahiplerine ilk ödemeleri yaptığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ödemeler öncelikli depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlara yapılmaya başlandı. DASK'ın 5 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen toplam 10 ilden toplam bedel karşılığı ihbarı sayısı bugün itibariyle 6 bin 500'e ulaştı. İlk etapta 100 hasar eksperiyle sahaya inen DASK, önümüzdeki günlerde bu sayıyı 200'e çıkaracak. Aynı zamanda hasar tespit yerinde bölümünde İzmir'de “DASK İletişim Merkezi” kuruldu. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans ömrü sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi, Kasım ayı 40 milyar TL'ye yükseltildi.

DASK'ın ödeme yapısı 40 milyar TL'ye yükseldi

Verilen bilgiye göre, DASK'ın kuruluşundan bu yana Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 oldu. Elazığ depreminde 230 milyon TL ve Van depreminde 137 milyon TL olmak üzere kuruluşundan bu yana 450 milyon TL hasar ödemesi yapan DASK, ödeme gücü artırmayı da sürdürüyor. Birikmiş deprem rezervi ve reasürans ömrü sayesinde 25 milyar TL olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı 40 milyar TL'ye yükseltildi. DASK, kapsama giren konutlarda yüzde 100 sigortalılık hedefiyle devam ediyor.

"İzmir'de DASK İletişim Merkezi kurduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerine toplam 1,2 milyon TL ödeme yaptıklarını söyledi.

Depremden birkaç saat sonra İzmir'e ulaşıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir İl Müdürlüğü'nde DASK İletişim Merkezi kurduklarını anlatan Turgut, "DASK yöneticisi ve ekiplerinin bir bölümü buradan devam ediyor. Sahadaki araştırmalarda takip ediyor, sigortalılarımızla birebir temas kurabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD koordinatörü olmak üzere tüm kamu kurumlarıylaeli bir çalışma ve işbirliği içindeyiz. ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet sitesinde hasar ihbarı almaya devam ediyoruz. Hedefimiz, sigortalılarımızın Zorunlu Deprem Sigortası edinerek elde ettikleri finansal güvencenin karşılığını vermek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek.” ifadelerini kullandı.

"2 Kasım'da 6 bin 500 ihbar hasarı aldık"

Depremin olduğu günden bu yana sahada aralıksız çalıştıklarına dikkat çeken Turgut, 2 Kasım'da 25 bin 900'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen 10 ilden toplam 6 bin 500 hasar ihbarı aldıkları bilgisi verdi.

Hedeflerinin ilk 72 saat için de sigortalılara hasar tazminatı ödemesini başlatmak olduğunu belirten Turgut, "DASK, evi depremde baş dişlerimizin düzenini yeniden kurmada çok önemli bir rol oynuyor. Misyonumuz yaraları sarmak, normal hayata dönüşü sağlamak. Bunun bilinciyle ilk etapta 100 eksperimizle sahaya çıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde 200'e kadar yükselecek. Eksperlerimiz hasar ihbarı yapan sigortalılarımızın konutlarında inceleme yapıp, raporlarını bize mobil cihazlarından anında ulaştırıyorlar. Hasar hasarlarını çok daha hızlı sonuçlandırıyoruz." dedi.