DASK’ın teknik işletmeciliği kamuya geçti

24 Temmuz 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) teknik işleticiliği, bu görevi 15 yıldır üstlenen Eureko Sigorta tarafından Türk Reasürans’a devredildi. Türk Reasürans, 8 Ağustos itibarıyla DASK’ın teknik işleticiliğini üstlenecek. Teknik işleticisi 5 yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK, son 3 dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta’nın teknik işleticiliğinde sürdürüyordu.

DASK’ın teknik işleticiliğini üstlenmekten onur duyduklarını ve DASK poliçesi bulunmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını vurgulayan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren “DASK’ın kuruluşundan bu yana elde ettiği başarıyı ve halkımızın bu kuruma olan güvenini daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız” diye konuştu. Bu projelerden ilkinin Katastrofik Risk Modelleme Platformu olduğunu söyleyen Eren, “Sadece Türkiye’de değil dünya sigorta ve reasürans sektörüne de hizmet verecek nitelikte global bir yazılım olarak tasarlandı. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Bu bağlamda; daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere; öncelikli olarak ‘Çağrı Merkezi’ hizmetinin verileceği bir yapıyı mevcut halinden farklı olarak DASK/Türk Reasürans bünyesinde oluşturacağız. Deprem Öncesi Hasar Önleyici ve Azaltıcı tedbirleri hayata geçirirken, DASK poliçesi bulunmayan konut kalmaması için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Vegter: Bayrağı ileri taşıyacaktır

Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter, “Eureko Sigorta olarak DASK’ın 20 yıllık tarihinde 15 yıllık bir rol üstlenerek, bu marka itibarına, başarıya ulaşılmasına yıllar boyu emek vermiş olmaktan ve devletimizin bir kurumuna ve halkımıza hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz” diyerek, şunları dile getirdi: “Gururla ve gönül bağıyla yönettiğimiz DASK’ı bugün Türk Reasürans’a devrediyoruz. Türk Reasürans’ın da bizden devraldığı bu bayrağı en iyi şekilde daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz.”

DASK Koordinatörü İsmet Güngör de devir toplantısında bir sunum yaparak, Türkiye’nin depremler ve afetlerle mücadelesini ve zorunlu deprem sigortasının önemine dair farkındalığın nasıl sağlandığını anlattı.

Poliçe adedi 10 milyona, fon büyüklüğü 11 milyar TL ye yaklaştı



2000 yılında kurulan DASK, konutların Zorunlu Deprem Sigortası poliçesiyle erişilebilir fiyatlarla deprem teminatı altına alınması misyonunu üstlendi. Eureko Sigorta'nın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlendiği 2005 yılında 2,4 milyon olan poliçe adedi 2010 yılsonunda 3,3 milyona ve 2015'te 7,2 milyona yükseldi. Poliçe adetlerindeki artışla beraber Zorunlu Deprem Sigortası fon büyüklüğü de her yıl büyümeye devam etti. 2005 yılında 312 milyon TL olan fon büyüklüğü, 2010 yılsonunda 1,4 milyar TL'ye ve 2015'te 3,7 milyar TL'ye yükseldi. Temmuz 2020 itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi adedi 10 milyona ve fon büyüklüğü 11 milyar TL'ye yaklaştı.



Bununla paralel olarak sigortalılık oranlarında da artış yaşandı. 2005 sonunda yüzde 19 olan sigortalılık oranı 2010 sonunda yüzde 26'ya, 2015 sonunda yüzde 41'e ve bugün yüzde 55'e yükseldi. 7 büyük ilde sigortalılık oranı yüzde 70'in üzerine çıkarken, 26 ilde de yüzde 50'nin üzerinde sigortalılık oranına ulaşıldı. Toplam 383 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı; DASK'ın toplam hasar ödeme gücü de 25 milyar TL'ye yükseldi.