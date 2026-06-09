DASK'ta azami teminat tutarı 2,4 milyonu aştı

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Doğal Afet Sigortala­rı Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Si­gortası kapsamında sunu­lan teminat tutarlarına iliş­kin tutarları açıkladı. DASK tarafından paylaşılan gün­cel verilere göre, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Zorunlu Dep­rem Sigortası kapsamındaki azami teminat tutarı 2 mil­yon 407 bin 723 TL’ye yük­seldi. Böylece bir önceki aya göre teminat tutarında yak­laşık 64 bin 440 TL’lik artış gerçekleşti. Kurum, yaptığı açıklamada güncellemelerin amacının, olası bir deprem sonrasında sigortalıların da­ha güçlü bir finansal koruma altında olmasını sağlamak ol­duğunu vurguladı.

Teminatlar ÜFE artışına göre güncelleniyor

DASK, teminat hesapla­malarında Türkiye İstatis­tik Kurumu (TÜİK) tarafın­dan açıklanan Yurt İçi Üreti­ci Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) değişimleri esas alıyor. Bu­gün açıklanan mayıs ayı ÜFE verisinin ardından temmuz ayında kullanılacak aylık ar­tış oranı yüzde 2,75 olarak ger­çekleşti. Artış oranları Ma­yıs ayında yüzde 2,30, haziran ayında yüzde 3,17 olarak ger­çekleşmişti.

Betonarme ve diğer yapılar için birim maliyetler arttı

Güncelleme kapsamın­da sigorta teminatlarının he­saplanmasında esas alınan metrekare birim maliyetleri de yükseldi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla; betonarme yapılar için birim metrekare bedeli 11 bin 357 TL oldu. Diğer ya­pı türleri için birim metrekare bedeli ise 7 bin 571 TL’ye çıktı. Söz konusu rakamlar, bir ön­ceki ayda sırasıyla 11 bin 53 TL ve 7 bin 369 TL olarak uy­gulanıyordu.

Amaç, sigortalıların koruma düzeyini korumak

DASK, yaptığı açıklamada teminatların enflasyon karşı­sında değer kaybetmemesi ve sigortalıların deprem sonra­sı karşılaşabilecekleri ekono­mik kayıplara karşı daha güç­lü korunabilmesi amacıyla güncellemelerin düzenli ola­rak sürdürüldüğünü belirtti. Kurum, Zorunlu Deprem Si­gortası sahiplerinin güncel teminat tutarlarını takip et­melerinin ve poliçelerini ye­nilerken güncellenen rakam­ları dikkate almalarının önem taşıdığına dikkat çekti.

Son üç aylık dönemde 136 bin TL’den fazla arttı

DASK verilerine göre, azami teminat tutarı son üç aylık dönemde düzenli yükseliş göstererek şu şekilde gerçekleşti;

* 1 Mayıs 2026: 2 milyon 271 bin 283 TL

* 1 Haziran 2026: 2 milyon 343 bin 283 TL

* 1 Temmuz 2026: 2 milyon 407 bin 723 TL

Böylece mayıs ayından temmuz ayına kadar geçen dönemde azami teminat tutarındaki toplam artış 136 bin 440 TL’ye ulaştı.