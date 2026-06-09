DASK'ta azami teminat tutarı 2,4 milyonu aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında sunulan teminat tutarlarını enflasyondaki aylık değişimlere bağlı olarak güncelledi. Azami teminat tutarı 2 milyon 407 bin 723 TL’ye yükselirken, betonarme yapılar için birim metrekare bedeli 11 bin 357 TL oldu.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında sunulan teminat tutarlarına ilişkin tutarları açıkladı. DASK tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki azami teminat tutarı 2 milyon 407 bin 723 TL’ye yükseldi. Böylece bir önceki aya göre teminat tutarında yaklaşık 64 bin 440 TL’lik artış gerçekleşti. Kurum, yaptığı açıklamada güncellemelerin amacının, olası bir deprem sonrasında sigortalıların daha güçlü bir finansal koruma altında olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Teminatlar ÜFE artışına göre güncelleniyor
DASK, teminat hesaplamalarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) değişimleri esas alıyor. Bugün açıklanan mayıs ayı ÜFE verisinin ardından temmuz ayında kullanılacak aylık artış oranı yüzde 2,75 olarak gerçekleşti. Artış oranları Mayıs ayında yüzde 2,30, haziran ayında yüzde 3,17 olarak gerçekleşmişti.
Betonarme ve diğer yapılar için birim maliyetler arttı
Güncelleme kapsamında sigorta teminatlarının hesaplanmasında esas alınan metrekare birim maliyetleri de yükseldi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla; betonarme yapılar için birim metrekare bedeli 11 bin 357 TL oldu. Diğer yapı türleri için birim metrekare bedeli ise 7 bin 571 TL’ye çıktı. Söz konusu rakamlar, bir önceki ayda sırasıyla 11 bin 53 TL ve 7 bin 369 TL olarak uygulanıyordu.
Amaç, sigortalıların koruma düzeyini korumak
DASK, yaptığı açıklamada teminatların enflasyon karşısında değer kaybetmemesi ve sigortalıların deprem sonrası karşılaşabilecekleri ekonomik kayıplara karşı daha güçlü korunabilmesi amacıyla güncellemelerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti. Kurum, Zorunlu Deprem Sigortası sahiplerinin güncel teminat tutarlarını takip etmelerinin ve poliçelerini yenilerken güncellenen rakamları dikkate almalarının önem taşıdığına dikkat çekti.
Son üç aylık dönemde 136 bin TL’den fazla arttı
DASK verilerine göre, azami teminat tutarı son üç aylık dönemde düzenli yükseliş göstererek şu şekilde gerçekleşti;
* 1 Mayıs 2026: 2 milyon 271 bin 283 TL
* 1 Haziran 2026: 2 milyon 343 bin 283 TL
* 1 Temmuz 2026: 2 milyon 407 bin 723 TL
Böylece mayıs ayından temmuz ayına kadar geçen dönemde azami teminat tutarındaki toplam artış 136 bin 440 TL’ye ulaştı.