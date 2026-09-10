Devlet destekli alacak sigortası yeniden şekillendirilecek

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2027-2029 dönemini kap­sayan OVP’de sigorta ve özel emeklilik alanında bir dizi adım atılacak. Programa gö­re, yurt içi tasarrufların ve ta­sarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazar­lık yaygınlaştırılırken, uzun vadeli tasarruf araçları geliş­tirilecek. Bu kapsamda, Birey­sel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) standart emeklilik yatı­rım fonları, katılımcıların bi­rikimleri için daha fazla kat­ma değer üretecek şekilde ye­niden tasarlanacak.

Otomatik Katılım Siste­mi’nde (OKS) ise fon çeşitli­liği, katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. Ke­sintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler ya­pılacak. Sistemin cazibesi ar­tırılarak fon tutarı ve katılım­cı sayısında artış sağlanacak. Bununla birlikte, yatırım fon­lu ve birikimli hayat sigortala­rı da yaygınlaştırılacak.

Öte yandan, kamu harcama­larında etkinliğin artırılması hedefi kapsamında tüm afet tehlikelerini kapsayacak zo­runlu afet sigortası mekaniz­ması geliştirilerek yaygınlaş­tırılacak. Afet sigortası beyan ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. KOBİ’lerin vadeli satışlardan kaynaklanan tah­silat risklerinin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyaçla­rının desteklenmesi amacıyla Devlet Destekli Alacak Sigor­tası uygulamasının etkinliği de artırılacak.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, Zorunlu Deprem Si­gortası’nın deprem riskine karşı temel bir güvence sağ­ladığını dile getirerek yeni dö­nemde bu yapıyı, orman yan­gınlarından sel baskınlarına kadar her türlü afeti kapsaya­cak şekilde Zorunlu Afet Si­gortası’na dönüştürmeyi he­deflediklerini anlattı.

OKS’de hayat stratejisi odaklı yeni bir yapı kurgulandı

OKS’de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ise Men­teş, “OKS’de herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katı­lımcıların birikimlerinin yön­lendirildiği standart fon emek­lilik fonu uygulamasının yeri­ne hayat stratejisi odaklı yeni bir yapı kurgulandı. Gönüllü BES tarafından yer alan fon­ların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BE­FAS) üzerinden otomatik ka­tılım tarafında da sunulması yoluyla fon çeşitliliğinin ar­tırılması hedeflendi. Böyle­ce katılımcılar birikimlerini kendi risk algıları, tercihleri ve emeklilik hedefleri doğrultu­sunda daha geniş bir fon seçe­neği içerisinde değerlendire­bilecek” ifadelerini kullandı.