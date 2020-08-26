Doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıp 75 milyar $

26 Ağustos 2020

SELÇUK ALTUN

Giresun’da, 22 Ağustos Cumartesi günü aşırı yağış sonucu meydana gelen sel ve heyelanlar çok sayıda can ve büyük çaplı mal kayıplarına neden oldu. Altyapı ve üst yapıda ciddi hasarlar oluşan bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Giresun’daki bu afet yaşanmadan 3-4 gün önce risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan uluslararası sigorta şirketi Aon, 2020’nin İlk Yarısını Kapsayan Küresel Doğal Afetler Raporu’nu yayımladı. Rapor, dünya genelinde afetlerin ve yarattığı hasarların boyutunu birkez daha gözler önüne serdi. Rapora göre; 2020’nin ilk yarısında son 20 yılın ortalamasından daha fazla sayıda doğal afet yaşandı. 2020’nin ilk yarısında yaşanan küresel doğal afetlerin toplam ekonomik kaybının tahmini 75 milyar dolar oldu. Bu miktar, 2000-2019 yılları arasında ortalama kayıp miktarı olan 98 milyar dolardan yüzde 23 oranında daha düşük seviyede gerçekleşti. Sigortalanan kayıplar ise 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Raporda ön sonuç olarak değerlendirilen bu kayıp miktarlarının, kayıplar yaşanmaya devam ettikçe değişebileceği değerlendiriliyor.

6 ayda 207 küresel doğal afet

2020’nin ilk yarısında toplamda 207 küresel doğal afet kaydedilirken, bu sayı son 20 yılın ortalaması olan 184’ün üzerinde seyretti. Yılın ilk yarısında milyar dolarlık ekonomik kayıplara neden olan en az 20 ayrı doğal afetin 10’unu tek başına ABD, beşini Asya Pasifik, üçünü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA), ikisini ise Kuzey ve Güney Amerika yaşadı. 2020’nin ilk yarısının en maliyetli ekonomik kaybına neden olan doğal afeti ise mayıs ayında Hindistan’da 133 kişinin ölümüne ve tahmini 15 milyar dolarlık doğrudan kayba neden olan Amphan siklonu oldu.

Kayıpların sigortalanmış olduğu doğal afetler arasında en maliyetli afet ise 10-14 Nisan arasında ABD’de 38 kişinin ölümüne neden olan ve 3 milyar dolarlık kayba sebebiyet veren, şiddetli hava olayı oldu.

“Doğal tehlike riski konusunda dikkatli olmalıyız”

Raporu değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO’su Ferhan Özay şu açıklamayı yaptı: “Giresun’da yaşanan üzücü hadise, maalesef giderek daha sıklıkta tezahür eden, iklim değişikliğinin sebep olduğu tabiat olaylarından biri. Bu tip doğal felaketlere karşı toplum olarak daha duyarlı olmamız şart. Gerek planlama ve iskan aşamalarında gerekse de tabiatla olan ilişkilerimizin bütününde (orman alanlarını küçültme, tarla açma, su emici alanları çeşitli sebeplerle azaltma vb.) çok daha dikkatli olmak ve maruz kalacağımız risk faktörlerini düşünmek zorundayız.

Diğer taraftan, 2020’nin ilk yarısı, halihazırda yaşadığımız COVID-19 salgını ve bir dizi hava ve iklim kaynaklı afet nedeniyle oldukça zorlu geçti. Doğal afetlerin çoğu gök gürültülü fırtınalardan kaynaklandı. Yalnızca ABD’de yılın ilk altı ayında, gök gürültülü fırtınalardan kaynaklı 10 münferit afette 1 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp yaşandı. Avustralya ve Kanada’nın her biri, milyar dolarlık hasar faturalarına yol açan şiddetli dolu fırtınalarıyla karşı karşıya kaldı. Hindistan ve Bangladeş’teki Amphan gibi mevsimsel tropik siklonlar, Avustralya’daki orman yangınları, Avrupa’da rüzgar fırtınaları ve Kuzey Kutup Dairesi’nde rekor kıran sıcaklıklar gibi olaylar yılın ilk yarısında dikkat çekiciydi.”

2 BİN 200 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



2020’nin ilk yarısında doğal afetler yaklaşık 2 bin 200 kişinin ölümüne neden olurken, ölümler 1980 ile 2019 arasındaki dönemin ortalaması olan 39 bin 800 ölümün bir hayli altında (orta değer 7 bin 700) sayıda gerçekleşmiş oldu. Raporun kapsadığı dönemde en ölümcül doğal felaket olan sel baskınları toplam ölüm sayısının yüzde 60’ından sorumlu.