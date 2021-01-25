Doğal afetlerin sigortacılara maliyeti 100 milyar dolara dayandı

Sigorta brokerı Aon, doğal felaketlerin 2020 yılında 97 milyar dolarlık sigortalı zararla sonuçlandığını ve bu yüzyılın ortalamasının yüzde 40 üzerinde olduğunu açıkladı.

on, Ağustos ayında ABD ve Karayipler'i vuran Laura kasırgasının, 10 milyar dolarlık sigortalı kaybına neden olduğunu ve bunun 2020 yılının en büyük global sigortalı hasar olayı olduğunu belirtti.

Doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıplar - sigortalı ve sigortasız - toplam 268 milyar doları bulurken, haziran ve eylül ayları arasında Çin'de yaşanan mevsimsel sel baskınları 35 milyar dolarla en büyük zarara neden oldu.

Aon, Hindistan'da aynı dönemde mevsimsel sellerin 1.922 kişinin ölümüne yol açarak ve bunu en yüksek ölümlü afet olarak belirledi.

Aon'un Etki Tahmin ekibinin Direktörü ve Meteorolog Steve Bowen, "İklim değişikliği çözümlerinin etrafındaki manzara yenilenen aciliyetle hızlanmaya devam ederken, kurumsal ve federal seviyelerde odaklanma, risk azaltma, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik yatırımları için kritik olacaktır" dedi.

Sigortacı Swiss Re geçtiğimiz ay doğal afetlerin maliyetinin 76 milyar dolar olduğunu, Munich Re ise 82 milyar dolar olduğunu tahmin etmişti.