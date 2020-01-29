Elazığ’da 3 konuttan biri sigorta korumasında

29 Ocak 2020

Selçuk ALTUN

Doğu Anadolu Bölgesi son 10 yıl içinde iki büyük depremle sarsıldı. 2011 yılında Van’da büyük can ve mal kaybına yol açan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası geçtiğimiz cuma günü de Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem dikkatleri tekrar bölgeye çekti.

2000 yılında hayatımıza giren DASK’la (Zorunlu Deprem Sigortası) birlikte toplam 17 milyon 882 bin 80 adet konutun olduğu ülkemizde deprem sigortalı konut oranı yüzde 53.50 seviyelerinde bulunuyor. Toplam 777 bin 20 adet konutun olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise bu oran yüzde 40.20 seviyesine kadar düşüyor. DASK verilerine göre, depremin vurduğu Elazığ’da ise topAtilla Benli lam 123 bin 310 adet konut bulunurken, sadece 43 bin 137 adet konutun DASK poliçesi bulunuyor. Yüzde 35 gibi çok düşük oranda sigortalılık oranının olduğu Elazığ’da üretilen prim ise 7 milyon 250 bin TL seviyesinde.

Depremlerin sık yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde en yüksek zorunlu deprem sigortalılık oranının olduğu il ise yüzde 72.10 ile Bingöl ilimizde. Toplam 30 bin 780 adet konutun olduğu Bingöl’de 22 bin 254 adet konusun sigortası bulunuyor. Depremlerle hatırlanan bir başka ilimiz olan Erzincan’da 45 bin 80 adet konutun 29 bin 65 adetinin sigortası bulunurken, 2011 yılında depremle sarsılan Van’da ise 80 bin 720 adet konutun 37 bin 791 adedi sigorta koruması altında. Depremlerle büyük yaralar alan Erzincan’da sigortalılık oranı yüzde 63.40, Van’da ise sadece yüzde 46.80 seviyesinde.

Malatya’da DASK’lı konut oranı yüzde 38

Son depremde Elazığ ile birlikte can ve mal kayıplarının yaşandığı diğer bir ilimiz olan bölgenin en büyük kentlerinden Malatya’da da zorunlu deprem sigortasına olan ilgi beklenenin çok altında. DASK verilerine göre, toplam 165 bin 690 konutun olduğu Malatya’da sadece 62 bin 997 konutun zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunuyor. Söz konusu ilimizde sigortalılık oranı ise sadece yüzde 38.

DASK bugüne kadar 204 milyon TL tazminat ödedi

2000 yılından itibaren hayatımıza giren DASK, 2019 yılı sonuna kadar toplam 29 bin 758 adet hasara 204 milyon TL’yi aşan tutarda tazminat ödemesi gerçekleştirdi. 2019 yılı DASK’ın bugüne kadar en çok tazminat ödemesi yaptığı ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

23 Ekim 2011 tarihinde Van’da gerçekleşen 6.6 şiddetinde deprem sonrasında 5 bin 731 adet hasara 116 milyon TL’yi aşan tutarda tazminat ödeyerek ne kadar önemli olduğunu bir kez daha

gözler önüne seren DASK, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında ise 3 bin 842 adet hasar dosyasına 10 milyon 567 bin TL tazminat ödedi. DASK, 2019 yılı genelinde ise 5 bin 250 adet hasara toplamda 16 milyon 528 bin TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi.