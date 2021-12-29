Elektronik kamu ihalelerinde kefalet senetlerinin önü açıldı

Selçuk ALTUN

Gazeteniz DÜNYA'da 11 Ağustos'ta yayımlanan "Kefalet senetleri elektronik ihalelerde güncellemeye takıldı" başlıklı haberimiz ses getirmiş, Kamu İhale Kurumu’ndan (KİK) yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama yapmıştı. 18 Ağustos'ta "Top, TSB ve ilgili kurumlarda" başlığıyla KİK'in açıklamalarını da bu sayfamıza taşımıştık ve KİK yasal düzenleme için ilgili kurumların çaba göstermesi gerektiğini vurgulamıştı.

Haberimizin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra geçen hafta sonu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunun 5’inci maddesinde yapılan değişikliğin 25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin de güvenli elektronik imzalı olarak düzenlenebileceğini duyurdu. Bu kanun değişikliği sayesinde elektronik ihale yöntemiyle yapılan kamu ihalelerinde istekliler tarafından teklif kapsamında geçici teminat mektubu olarak kefalet senetlerinin kullanılmasının önündeki engeller kaldırıldı.

Bankaların kullandığı sistem sigorta şirketlerine açılmalı

Türkiye'de ilk defa kamu ihalelerinde kullanılmak üzere kefalet senetlerini düzenleyen Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile yeni düzenlemeyi konuştuk. Söz konusu düzenleme ile kefalet senetlerinin her türlü ihalelerde elektronik olarak da imzalanmasının sağlandığını belirte n Yaşar, "Böylece ihaleye katılımda rekabetin artması, kamunun daha çok istekli ve yükleniciye ulaşması, banka ile çalışamayan/çalışmayan kesimlerin alternatif teminat sunma yöntemlerine sahip olması sağlanmış, ayrıca ülkemizin ve ekonomik programlarımızın stratejik hedefl erine ulaşımda bir adım daha atılmıştır. Elbette şimdi hızlıca test aşamaları tamamlanarak hizmete sunulmalı" dedi. İhale yüklenicileri ve isteklilerin bu konudaki talep ve baskılarını artırdığını, yasal haklarını bir an önce kullanmak istediklerini kaydeden Yaşar, şöyle devam etti: "Sanıyorum bir iki gün içerisinde SEDDK, Türkiye Sigorta Birliği, SBM, TAKASBANK ve KİK tarafından titizlikle yönetilen süreç tamamlanarak Kamu Elektronik İhale sistemine kefalet sigortacılarının da katılımı sağlanacak. Biz 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren hazır şekilde beklemekteyiz, son düzenlemeleri de tamamladık ve ilgili kurumlarımızın talimatlarını bekliyoruz."

"Çok büyük bir potansiyel var"

Yaşar, finansal sigortaların, dolayısı ile kefalet sigortalarının gelişimi için beklenen diğer adımları şu şekilde dile getirdi: "ABD’de banka teminat mektupları enstrüman olarak bulunmazken bu işlevi %100 oranında suretybondlar yani kefalet senetleri karşılıyor. Latin Amerika'da bu oran %75, Asya'da %50 Avrupa'da ise %25'tir. Türkiye'de sigorta şirketleri bu alana henüz girdikleri için ihtiyaç, bankalar tarafından karşılandı, banka teminat mektupları bu alanı doldurdu. Türkiye Bankalar Birliği, Eylül 2021 rakamlarına baktığımızda Türk bankacılık sisteminde gayri nakdi krediler içerisinde sınıfl andırılan teminat mektupları ve kefaletler toplam krediler içerisinde 1 trilyon 247 milyar 589 milyon TL ile %18 pay alıyor. Bu payın %71'ini oluşturan 886 milyar 802 milyon TL tutarını banka teminat mektuplarının türleri oluşturuyor. Bu alanda sektörümüzün gidebileceği çok yol var. Ülkemizde bu kaynakların sigorta ile kullandırılması halinde, bankalarda ortaya çıkacak limit nakdi krediler olarak kullandırılabilecek ve yeni yatırımlar, istihdam ve vergi gelirleri açısından büyük bir kaldıraç etkisi de yaratabilecektir."

"Sigorta şirketleri dezavantajlı durumdan çıkarılmalı"

Finansal sigortaların gelişimi adına, bekleyen düzenlemelerin bir an önce tamamlanması gerektiğine işaret eden Yaşar, bu adımların atılmasıyla birlikte ekonomi üzerinde kaldıraç etkisine sahip olacak sigorta ürünlerinin yaygınlaşacağına atıfta bulundu. Yaşar, bu konuları kısaca şu şekilde dile getirdi; "Banka teminat mektubunun kullanıldığı her alanda, yani sadece kamu ihalelerinde değil gümrük, mahkeme, vergi mevzuatlarında da düzenleme yapılarak kefalet senedinin de teminat olarak sunulabilmesine imkân sağlanması gerekir. Kefalet sigortası düzenlenirken, sigortacının sigorta ettirenden talep ettiği ipotek ve rehinler ile riskin gerçekleşmesi durumunda geri ödeme protokollerine ilişkin olarak bankalarda olduğu gibi harç ve damga vergisi istisna ve muafiyetinin sağlanarak tacirler ve müteahhitler açısından ciddi bir maliyet oluşturan ve sigorta şirketlerini bankalar karşısında rekabette dezavantajlı duruma düşüren durumun ortadan kaldırılmasını bekliyoruz."