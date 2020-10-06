Emeklilik fonları 7 ayda %15,9 kazandırdı

06 Ekim 2020

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 27 Ekim 2020 tarihinde 18’inci yaşına girecek olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline geldiğini, en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi olduğunu söyledi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, OKS ile birlikte yaklaşık 13 milyon katılımcısı ve 156 milyar TL’lik fon tutarıyla BES’in 18’inci yılında Türkiye’nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirtti. Sincek, “Gönüllü BES’te 7 milyon katılımcı ile çıkışların serbest olduğu OKS uygulamasında sistemde kalmayı tercih eden 5.6 milyon çalışan, ‘Damlaya damlaya göl olur’ diyerek, biriktiriyor. Bu birikimlerinin üzerine yüzde 25’i kadar da devlet katkısı alıyorlar” şeklinde konuştu.

BES, faizsiz açılımıyla daha da büyüyor

BES’in her kesimi kucakladığına da dikkat çeken Sincek,”Faiz hassasiyeti olanlar için kuruluşundan bu yana faizsiz hizmet veren Katılım Emeklilik bir rol model oldu. 2017’de gerçekleşen düzenlemelerin ardından bu alanda çok büyük bir potansiyel olduğu daha da iyi anlaşıldı, BES daha geniş kesimlere ulaşma imkanı buldu. Bu gelişimin artarak devam edeceği görülüyor. Diğer yandan emeklilik fonlarının son yedi aylık ağırlıklı getiri oranı yüzde 15,9 ile alternatif tasarruf araçlarını geçmeyi başardı. BES, Türkiye’nin lider tasarruf, yatırım ve gelecek planlama aracı olduğunu ispatladı.” dedi.

Katılım Emeklilik’ten emekli olan katılımcılarının da olduğunu anlatan Ayhan Sincek; “3 milyar 444 milyon TL fon büyüklüğümüz, 13 faizsiz fonumuz, 715 bin BES sözleşmemiz ve 195 bin sigorta sözleşmemizin yanı sıra artık emekli etmeye de başladık” dedi.

Sincek, Faizsiz Emeklilik Gelir Planı hakkında şu bilgileri verdi; “Bu plan BES’te emekliliğe hak kazandığınızda ve emekli olmak istediğinizde elde ettiğiniz birikimi nasıl değerlendireceğinizi belirler. Böylece iyi planlanmış bir emeklilik planıyla katılımcılarımız hem bir ek maaş alır hem de emeklilik dönemlerinde de kazanmaya devam eder. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emekliliğe hak kazandıktan sonra emeklilik hesabındaki birikimlerin tamamı ya da bir kısmı geri ödeme programı çerçevesinde belirleyeceğiniz maaş süresi veya maaş tutarına bağlı olarak düzenli emeklilik geliri sağlar. Birden fazla emeklilik sözleşmesi var ise, sözleşmelerden birinin emeklilik hakkı kazanması durumunda diğer sözleşmeler de emeklilik gelir planı altında birleştirilebilir. Maaş gibi alacağınız geri ödemelerinizi almak istediğiniz süreye göre ya da belirli periyotlarda almak istediğiniz tutara göre belirleyebilirsiniz. Geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık veya yıllık periyodlarla alabilirsiniz. İstediğiniz zaman tüm birikiminizi alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Katılım Emeklilik sayesinde BES katılımcıları faizsiz ürün ve avantajlara emeklilik dönemlerinde de erişebiliyor.”