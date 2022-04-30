Emeklilik fonlarında yeni strateji dönemi

Berfin Nilgün ÇİPA-Barış ERKAYA

Şirketlerden bazılarının finansal performansında pandemi dönemiyle birlikte ortaya çıkan ivmenin kaybolması, haliyle portföylerde hisse değişimlerini de beraberinde getiriyor. Toz duman ortadan kalktığında yeni yıldız hisseleri de hep beraber göreceğiz.

DÖRT BİLİNMEYENLİ DÖNEM

Fakat bu dönem aynı zamanda emeklilik için fon yatırımı yapan yatırımcılar açısından da kritik kararları verme dönemi. Fed’in şahinleştiği, emtiaların üzdüğü, doların tüm dünyada değer kazandığı, faizlerin ise artık para politikalarıyla bağının koptuğu dönemde bir emeklilik fonu yatırımcısının profesyonel fon yöneticilerinin stratejisini de yakından takip etmesi gerekiyor.

NİSAN’DA EN ÇOK ENDEKS FONLARI KAZANDIRDI

Üstelik yılda 12 defa fon portföyünü değiştirme imkanı verildiği düşünülünce her risk düzeyine sahip yatırımcının emeklilik birikimini yükselen enfl asyon karşısında ezdirmemenin bir yolunu bulması, bunu yaparken de piyasalardaki volatiliteyi düşünerek daha düşük riskli fonları da kapsayan bir fon sepeti yapması öneriliyor. Özellikle de kıymetli maden fonlarının yüzde 3’ten fazla aylık kayıp yaşadığı göz önüne alınırsa bir sepetin neden önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu açıdan son 1 ayda getiri bazında her bir fon kategorisinin şampiyon emeklilik fonlarını araştırdık. Fonbul.com verileri üzerinden yaptığımız analize göre Nisan ayının en çok getiri sağlayan emeklilik fonu kategorisi endeks fonları oldu. Onu hisse senedi fonları izledi. Katkı fonları, değişken fonlar ve standart fonlar izlerken en az getiri sağlayan fonlar olarak ise dar bir fon kategorisi olan yaşam döngüsü ve hedef fonları izledi. Kıymetli maden fonları ise Nisan’da net zarar yazdı.

FON PORTFÖYÜNÜ DEĞİŞTİRECEKLER DİKKAT!

Mayıs ayı fon portföyü dağılımı için kritik. Emeklilik fonu yatırımcılarının bu noktadan itibaren özellikle hisse senedi fonlarında daha detaycı bir yaklaşıma girmesi gerekiyor. Karlılık büyümesi süren ve ucuz kalmış hisselerle portföyünü değiştiren emeklilik fonlarının daha yüksek performans sergileyeceği bir döneme giriyoruz. Ayrıca borsanın düştüğü ve hisse senetlerinin ucuzladığı bu dönemde portföyündeki hisse oranını daha ucuz fiyatlardan artıran emeklilik fonlarının endeksteki yeniden yukarı dönüşte yüksek performans yakalaması olası görülüyor.