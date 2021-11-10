En hızlı büyüyen sigorta branşı siber olacak

Selçuk ALTUN

COVID-19 salgınıyla birlikte şirketlerin çalışma düzenlerini dijital ortama taşımaları, çalışanlarına uzaktan çalışma ve sistemlere erişim imkânı sağlaması, buna bağlı olarak artan siber güvenlik zafiyetleri siber riskleri çok daha fazla ön plana çıkardı. Bu süreçle birlikte özellikle kurumsal tarafta siber sigortalara yönelik büyük bir ilgi yaşandı. Bu ilginin artışında bazı yanlış algıların pandemiyle değişmesinin büyük rol oynadığını söyleyen Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “Sadece büyük ölçekli kurumların siber saldırılara maruz kalabileceği düşünülüyordu. Siber saldırıların sektörden ve ölçekten bağımsız gelişebileceği görüldü” dedi. Bununla birlikte, siber sigortaların Türk sigorta pazarı için yeni sayılabilecek bir ürün olduğunu kaydeden Yılmaz, “Kesin bir şey söylemek güç olsa da, Türkiye pazarında özellikle kurumsal sigortalılar tarafında artan ilginin bir neticesi olarak siber sigortaların önümüzdeki yıllarda en hızla büyüyen sigorta branşı olacağı aşikardır” öngörüsünde bulundu.

Dijital teknolojinin kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için siber risklerin kurumların karşı karşıya olduğu riskler içerisinde önem sırasını giderek yükselttiğini vurgulayan Yılmaz, “Türk sigorta şirketleri arasında siber sigorta ürününün daha yaygın konuma gelmesi ve KOBİ’lere yönelik sigorta ürünü çeşitliliğinin artmasıyla KOBİ’lerde de siber sigorta penetrasyonunun benzer şekilde artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyüme stratejimizin en önemli ayağı

Yapılan sektörel öngörülerin siber sigortalar pazarının tüm dünyada büyüme hızını önümüzdeki 5 yıllık dönemde koruyacağına işaret eden Atınç Yılmaz, bu süreçte ortalama yıllık yüzde 24,3 büyüme kaydedileceği ve 2025 yılında siber sigorta pazarının 27,8 milyar dolar seviyelerine gelmesinin beklendiğini aktardı.

“Siber sigortalar, Howden olarak globalde büyüme stratejilerimizin en önemli parçalarından birisi konumunda” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Siber sigortalar, bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiren bir sigorta ürünü. Brokerler ve sigorta şirketleri açısından siber sigorta satışının önündeki en büyük engel bilgi eksikliği ve risklerin yeteri kadar anlaşılamamasıdır. Bu durumun çok önce farkına vararak 2014 yılında tüm dünyadaki ekiplerimizi eğitmek adına Insider Honours tarafından 2015 yılında Yılın Broker Girişimi ödülüne layık görülen Howden Siber Akademi’yi kurduk. Burada siber risk ekiplerimizin eğitimlerini gerçekleştiriyor, kendilerinin siber riskleri daha iyi anlamasını ve IT terminolojisine hakim olmalarını sağlıyoruz.”

“Trendi yakaladık”

Howden’ın dünya üzerindeki tüm siber risk ekipleri arasında güçlü bir iletişim ve birliktelik bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu durum, Howden’ın global deneyimlerinden kolayca faydalanmamızı sağlıyor ve yaratıcı çözümler sunmamızın önünü açıyor. Coğrafya, sektör ve şirket büyüklüğü ve çalışan sayısı gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak, olası bir siber saldırının şirket üzerindeki finansal etkilerini algoritmik bir platform sayesinde ölçümleyerek müşterilerimizin konuya farklı bir açıdan yaklaşmalarını sağlıyoruz. Böylece karşı karşıya olunan riskin büyüklüğü ile alınan sigorta teminat limitini kıyaslama, teminat yapısı ve poliçe prim maliyetinin optimize edilmesine imkan sağlıyoruz. Yıllar içerisinde Howden Global Siber Ekibi olarak yüzlerce hasar dosyasını başarılı bir şekilde yönettik. Bu sayede birçok siber güvenlik, hukuk ve halkla ilişkiler danışmanlığı firmalarıyla irtibat halindeyiz ve olası bir siber saldırı anında aktif rol alabiliyoruz.

Görünmez risk odaklı hizmetler ön plana çıkacak

Bugün itibariyle, en önemli ve hızlı ekonomik değişimlerin maddi olmayan varlıklar üzerinde yaşandığını ileri süren Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “Büyük ölçüde sigortasız olan maddi olmayan duran varlıklar; veri, yazılım, marka bilinirliği, insan sermayesi ve müşteri ilişkileri... en önemli örnekler olup, bu riskler için ‘görünmez riskler’ tabirini kullanabiliriz. 2022 yılında da bu riskler odaklı hizmetler ön planda olacak” dedi. Bu değişen dünyaya uyum sağlayarak, yeni risk yönetim anlayışına uygun çözümler sunmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, “Tüm çabamız müşterilerimizin değişen ihtiyaçlara ve önemli yeni risklere karşı korunmasını sağlamak ve risklerinin azaltılması, önlenmesi, risk transferine yardımcı olacak çözümleri iyi hizmet ve rekabet avantajı eşliğinde sunmak. Bunu sağlayabilmek için teknolojiyi kullanıyoruz. Sigorta verilerini aksiyona dönüştürüyoruz. Verileri daha önce hiç olmadığı şekilde kullanarak verilere dayalı kararlar alınmasını ve daha sağlam stratejiler üzerinden ilerlenmesini sağlıyoruz. Müşterimizin risk vizyonu üzerinden birlikte geçiyor, stratejik danışmanlık veriyoruz” diye konuştu.