Enerji üretimine uzaktan koruma

Mehmet KARA

Merkezi İsveç’te bulunan uluslararası güvenlik ve danışmanlık şirketi Securitas, Türkiye’de de turizmden perakendeye, lojistikten madenciliğe ve havacılığa kadar pek çok iş kolundan müşterilerine hizmet veriyor. Bu iş kollarının en önemlilerinden biri de enerji sektörü. Firma, hidroelektrik, termik, doğalgaz çevrim, rüzgar ve güneş dahil her türden enerji santralinin güvenliğini sağlama işini üstlenmiş durumda.

Securitas Türkiye, halen toplam kurulu gücü 7600 MW’ı bulan 124 enerji santraline hizmet veriyor. Securitas güvencesiyle faaliyet gösteren santraller arasında 51 adet ile rüzgar enerjisi santralleri öne çıkıyor. Bu sayı, Türkiye’deki toplam rüzgar enerjisi santrallerinin yüzde 25’lik bir kısmını oluşturuyor.

Risk analizi ve yüksek teknoloji

Securitas Türkiye, bir santrale hizmet vermeye başlamadan önce bölgeyle ilgili bir risk analizi yapıyor. Farklı risk seviyelerindeki projelerde görev alan ekipler, yüksek teknoloji ürünü, uzaktan izleme hizmetlerinden de faydalanıyor. Securitas Türkiye Uzaktan İzleme Merkezi, tüm bu hizmetlerin kalbi durumunda. Santralin risk durumuna göre algoritması oluşturulmuş algılayıcı kamera ve alarm sistemlerinden, sahadaki güvenlik görevlileri ve diğer donanımlardan gelen veriler bu merkezde toplanarak işleniyor, anında gerekli uyarılar yapılıp, gerektiğinde ekipler ihtiyaç duyan alana yönlendiriliyor.

İşletmeci ‘cepten’ izleyebiliyor

RVS adı verilen cihazlarla özellikle inşaat aşamasındaki santrallerde bulunan malzeme ve ekipmanın güvenliği sağlanıyor. Faaliyet halindeki santrallerde ise uzaktan denetim kameraları ve güvenlik personelleri hizmet veriyor. Gerektiğinde personel, yaka kameraları ve boyuna asılan panik düğmeleriyle de donatılabiliyor. Securitas için geliştirilen Smart isimli uygulama, müşterilerin de durumu eş zamanlı olarak akıllı telefonlarından takip etmelerini sağlıyor.

Her tesise özel çözüm

Securitas Türkiye’nin Enerji Segmenti Lideri Ünsal Kütaruk verdikleri hizmetleri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Bir projenin güvenlik ihtiyacı varsa öncelikle projeye gidiyoruz, keşif çalışmaları ve risk analizi çalışmalarımızı yapıyoruz. Elimizdeki geçmiş donelere, bilgi ve birikime, bu sektördeki tecrübelerimize göre bir model yaratıyoruz. Bu çözüm geleneksel güvenlik hizmetlerinin yanında, teknoloji, uzaktan izleme hizmetleri, kontrol hizmetleri gibi farklı hizmetleri bir araya getirerek sunduğumuz entegre güvenlik çözümlerinden oluşuyor.”

Hizmetler sigorta güvencesinde

Securitas Türkiye’deki müşterileri için global sigortalarını da devreye sokuyor. Türkiye’deki mevzuat gereği santrallere yapılması gereken zorunlu sigortaların yanında bu sigortaları da devreye aldıklarını anlatan Ünsal Kütaruk şöyle konuştu: “Güvenlik hizmetini bir nevi sigortalamış oluyoruz. Enerji projelerinin ve üretimlerinin sürekliliği oldukça önemli.. Verilen güvenlik hizmeti de bu anlamda oldukça değerli. Burada yaşanabilecek herhangi biri problemde gerektiğinde bu global sigortalarımız da devreye girebiliyor” dedi.