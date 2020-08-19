Fiba Emeklilik GM Erol Öztürkoğlu: BES'te çıkışlar artmadı, girişler azaldı

19 Ağustos 2020

SELÇUK ALTUN

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle altın fiyatları tarihi zirve seviyelerine geldi. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, BES fonlarında da etkisini gösterdi ve altın fonları rekor getiri sağladı.

Pandemi sürecinin emeklilik - hayat sigortalarına ve salgın sonrasında yatırım araçlarındaki hareketliliğin BES fonlarına etkisini değerlendiren Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, "Pandeminin etkisinin en yoğun görüldüğü yer faizler oldu. Tüm dünyada likidite bolluğu ve faizlerin düşüşünden sonra yatırımcıların getiri için yeni adresler arama eğilimi hızlandı. Bunlar arasında altın özellikle ön plana çıktı ve tüm dünyadaki genel ilgi dolayısıyla yüzde 40’a yakın bir getiri sağlayarak 1500 dolar seviyesinde başladığı yılda 2075 dolara kadar yükselerek 2011 yılındaki tarihi zirvesini de aştı. Hisse senetleri ise ekonominin pandemiden aldığı darbe dolayısıyla sert düşüş gösterdikten sonra devletlerin yoğun destek tablosu ve faizlerin düşüklüğü ile birlikte bazı ülkelerde, örneğin ABD’de pandemi öncesi seviyeyi gördü. Türkiye’de ise benzer bir hareket yaşandıktan sonra yine tüm dünya ülkelerindeki kâr satışlarıyla birlikte borsa şu an için yılbaşına benzer seviyelerde işlem görüyor. Türkiye’de ayrıca enflasyonda istenen gerilemenin gerçekleşmemesi uzun vadeli faizleri yılbaşına göre yukarı attı" dedi.

BES fonlarının büyüklük olarak yılbaşında 126 milyar TL seviyelerindeyken bugün itibariyle 150 milyar TL’yi aştığını aktaran Öztürkoğlu, son zamanlarda altın ve döviz fiyatlarında yaşanan artışın etkisini şu şekilde anlattı: "Altın fon büyüklüğündeki artış değer kazancından arındırılmış şekilde bakıldığında yüzde 20 civarında görünüyor. Bu da genel altın ilgisinin BES tarafına da yansımış olduğunu göstermekte. Getiriler açısından değerlendirirsek 2020’nin 7 aylık döneminde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin getirisi ortalama yüzde 15 oldu. Son dönemde yaşanan altındaki yükseliş, BES fonlarına da yansıdı. Ocak ayından temmuz ayının sonuna kadar altın fonlarını rekor bir getiri ile yüzde 52 oldu. Aynı dönemde dolara yatırım yapanlar yüzde 16.72 nominal getiri elde etti. Bu süreçte altın ve dolardan sonra en yüksek getiriyi BES fonları sağladı."

BES'te çıkışlar artmadı, girişler azaldı

Pandemi sürecinin öngörülemeyen risklere karşı ek birikim yapmanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Genel Müdür Öztürkoğlu, salgının vatandaşların emeklilik planlarını da etkilediğini söyledi.

Öztürkoğlu, pandemi sürecinin bireysel emeklilik ve hayat sigortalarına etkisini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Tasarruflarımızın ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimiz zamanlardan geçiyoruz. Yaşanan bu dönem hepimizi yarını düşünmeye sevk etti. Tasarruflarımızın ve birikimlerimizin önemini kavrayacağımız bu gibi zamanlar bize risklerin her zaman var olduğunu ve karşılaşabileceğimiz tehditlere karşı daima hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattı. Geçmişte tasarruf yapanlar, yaptıkları bu tasarrufun önemini daha iyi kavradı. Tasarruf yapmamış olan kişiler açısından düşen harcamalar kısmen de olsa tasarruf yeteneklerini artırdı."

"COVID-19 salgını, her şeyi olduğu gibi vatandaşların emeklilik planlarını da etkiledi" diyen Öztürkoğlu, ancak Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) ve Otomatik Katılım Sisteminde (OKS) etkilerinin farklılaşacağına dikkat çekti. BES ve OKS için bu etkinin görülmesinin biraz gecikmeli olacağını kaydeden Öztürkoğlu, şöyle devam etti; "Katılımcılar pandemi döneminde sistemden çıkmayarak, sistem dahilinde kalmaya devam ettiler ve BES’teki tasarruflarını korumayı seçtiler. Özellikle işyerlerinin kısmen kapanması, esnek çalışma sistemi, bireylerin ve şirketlerin yaşadığı gelir kayıplarının, kuşkusuz Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yansıması olacak. Şu an BES için söyleyebileceğimiz en net bilgi çıkışlar artmadı, girişler azaldı. Bu dönemde fon getirilerinin de olumlu seyretmesi BES fon büyüklüğünün büyümesini sağladı. Tahsilat tarafında da katılımcılar BES ödemelerine düzenli devam ettiler. Burada da emeklilik şirketleri olarak ciddi kayıplar yaşamadık. Getiriler de pozitif olunca yılbaşına göre fon büyüklüğünde sistemde bir büyüme gerçekleşti."

"Çıtayı uluslararası standartlara taşıdık"



Fiba Emeklilik'in esneklik, hız ve şeffaflığı odağa aldığını ve teknoloji temelli yeniliklerle dijital dönüşüme öncülük etmeyi hedeflediğini söyleyen Öztürkoğlu, "İnternet sitesi, internet şubesi, mobil uygulama ve sohbet robotu başlıkları altında gerçekleştirdiğimiz yenilikler ile kullanıcı deneyiminde çıtayı uluslararası standartlara taşıyoruz" dedi. Fiba Emeklilik bünyesinde bireysel emeklilikte 170 bin katılımcı bulunduğunu ve yaklaşık 2,5 milyar TL fon büyüklüğüne sahip oldukları bilgisini veren Öztürkoğlu, yılsonuna kadar fon büyüklüğünü 2,6 milyar TL'ye taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Hayat branşında ise yaklaşık 500 bin müşterilerinin bulunduğunu kaydeden Öztürkoğlu, 250 milyon prim üretimini yılsonunda 350 milyona taşımayı hedeflediklerini aktardı.