Fon performansları çıkışa set oldu

Selçuk ALTUN

Salgın döneminde Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkışların beklentilerin altında gerçekleştiğini bildiren NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, bunda fon performanslarının ve yüzde 25 devlet katkısının çok büyük bir etken olduğunu söyledi.

Sektörün salgın döneminde sistemden çıkışların artacağına dair bir beklenti içerisine girdiğini kaydeden Özdağ, “Ancak böyle olmadı. Sisteme dahil olan yeni katılımcılar önceki dönemler gibi hızlı artmasa da, çıkışlar oldukça az sayıda. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde, fon getirilerindeki memnuniyet ve yüzde 25 devlet katkısı bunda en büyük etken oldu. Çıkış yapıldığı zaman devlet katkısının belli kısmından fedakarlık yapılacağı artık biliniyor. Bu da sistemde tutunmayı destekliyor. Ayrıca, tasarruf bilincinin arttığını da unutmamak gerekiyor” dedi.

BES fonlarında ağırlık altın ve dövizde

Salgın süreciyle birlikte BES tarafındaki davranışın da aynen devam ettiğini kaydeden Özdağ, “Bugün de ne çıkışta, ne de ara verenlerde bir artış olduğunu söyleyemeyiz. Çıkışlar olmadı ama yeni girişler de çok yaşanmıyor. Çıkış olmaması da sevindirici. Çünkü, yeni girişlerde erteleme olabiliyor. Yani insanlar ertelerler, ama sonra girerler. Fakat çıkan birinin tekrar sisteme geri dönmesi zor oluyor. Bu dönemde sistemde kalınması bizim için çok kıymetli. Sektör bu anlamda iyi” şeklinde konuştu.

BES fonlarının şu anda devlet katkısı dahil toplam 200 milyar TL büyüklüğe yaklaştığını belirten Kerem Özdağ, fonların dağılımı ve getiri performanslarıyla ilgili şunları söyledi; “Faizli ve faizsiz altın fonları, yılbaşından beri ortalama aktif büyüklüğü toplamı 37,9 milyar TL ile en büyük fon topluluğunu oluşturuyor. Kıyas grubuna dahil olmayan fonların yılbaşından beri ortalama aktif büyüklüğünün toplamı 23,9 milyar TL ile en büyük ikinci fon topluluğu. Katkı fonları 22 milyar TL ile üçüncü büyük fon topluluğu iken, kamu dış borçlanma fonları (Karma ve USD) 19,1 milyar TL ile dördüncü büyük fon topluluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Gerek doların TL karşısındaki performansı gerekse de altın ons fiyatındaki yükseliş, fon tercihlerinin dövizli fonlarda ağırlık bulması getirilere oldukça pozitif yansıyor. Yılbaşından 17 Eylül’e kadar geçen süreçte ağırlıklı ortalama getiri yüzde 8,4 olurken, son bir yıllık periyotta ağırlıklı ortalama getiri yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. 2020 yılının aynı dönemine bakacak olursak yılbaşından itibaren ağırlıklı ortalama getiri yüzde 19,6 gerçekleşirken, yıllıklandırılmış getiri ise yüzde 25 oldu. 2020 yılı sonu itibarıyla fon getirilerinin ağırlıklı ortalaması yüzde 26,4 olarak gerçekleşmişti.

NN Group, kalıcı olarak Türkiye’de

NN Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren NN Hayat ve Emeklilik’in Temmuz 2021 sonu itibariyle 310 binden fazla katılımcı ve 6.2 milyar TL’yi geçen fon tutarı ile sektörde 6’ncı büyük hayat ve emeklilik şirketi pozisyonunda bulunduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, genel merkezin Türkiye’ye bakışını şu şekilde anlattı: “Türkiye’de nüfus büyük ve sigorta penatrasyonu düşük. Ayrıca genç nüfus oranı yüksek. Henüz girilmemiş çok büyük alanlar var. Avrupa gibi doymuş pazarlara göre çok büyük fırsatlar sunuyor. Diğer taraftan, Türkiye ekonomisinin de çok ciddi bir potansiyel taşıdığına inanılıyor. Zaten bu nedenle burada yatırım yapıldı. Yani NN Group, kalıcı olarak burada yer alıyor.”