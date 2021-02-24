Generali'den 3,5 milyar euroluk yatırım planı

İtalyan sigorta şirketi Generali, COVID-19'un vurduğu Avrupa ekonomilerinin toparlanmalarını desteklemek için 5 yılda 3,5 milyar euro harcanmasını öngeren bir yatırım planını uygulamaya koydu.



Şirket'in 190'ıncı kuruluş yılının kutlanması çerçevesinde açıklanan plan, öncelikle İtalya, Fransa ve Almanya'da uygulamaya konacak. Daha sonra Generali'nin faaliyet gösterdiği diğer Avrupa ülkelerine genişletilecek.