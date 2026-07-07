Gökhan Özakıncı: Hantavirüs’ün sigortaya etkisi göz ardı edilmemeli

Son dönemde gündeme gelen hantavirüs vaka­ları, özellikle Covid-19 tecrübesi sonrasında “ye­ni bir pandemi riski” endişe­sine yol açtı. Ancak mevcut bilimsel değerlendirmeler, hantavirüsün Covid-19 ben­zeri geniş çaplı ve hızlı yayı­lan bir pandemi yaratma ih­timalinin düşük olduğunu gösteriyor. Hantavirüste bu­laş dinamiğinin daha sınırlı, vaka kümelerinin daha izle­nebilir ve kontrol önlemleri­nin daha kolay olduğunu ifa­de eden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD) Yö­netim Kurulu Üyesi Gökhan Özakıncı, mevcut bilgiler ışı­ğında hantavirüsün “yüksek ölüm oranlı ancak düşük ya­yılım potansiyelli” bir sağlık riski olarak değerlendirilme­si gerektiğini söyledi.

“Yalnızca tıbbi yayılım ihtimaliyle değerlendirilemez”

Bununla birlikte sigorta sektörü açısından konunun yalnızca tıbbi yayılım ihtima­liyle değerlendirilemeyece­ğini söyleyen Özakıncı, “Co­vid-19 döneminde görüldüğü üzere, bir salgının ekonomik etkisi çoğu zaman hastalığın kendisinden daha geniş so­nuçlar doğurabiliyor. İş dur­ması, seyahat iptalleri, etkin­lik iptalleri, liman ve sınır kı­sıtlamaları, tedarik zinciri aksaklıkları, sağlık giderleri ve sorumluluk talepleri sigor­ta piyasasının birçok bran­şını doğrudan etkileyebilir. OECD, Covid-19 döneminde iş durması zararlarının bü­yük bölümünün poliçe sahip­leri üzerinde kaldığını; çün­kü çoğu iş durması teminatı­nın fiziksel hasar şartına bağlı olduğunu veya salgın/virüs kaynaklı kayıpları açıkça te­minat dışı olarak belirtmiştir. Sigorta sektörü açısından dü­şük ihtimal, etkisiz risk anla­mına gelmez” diye konuştu.

Kâr kaybı sigortalarının önemi ortaya çıkıyor

Hantavirüsün daha geniş bir salgına dönüşmesi halin­de ilk etkilenecek branşlardan birinin sağlık sigortaları ola­cağına işaret eden Özakıncı, “İkinci önemli alan iş durma­sı ve kâr kaybı sigortalarıdır. Eğer hantavirüs nedeniyle bir işletme kapatılır, tesis karan­tinaya alınır veya faaliyetler durdurulursa, teminatın ça­lışması için poliçede açık bir ‘bulaşıcı hastalık’, ‘non-dama­ge business interruption’ veya ‘civil authority’ teminatı bu­lunması gerekir” dedi.

Taşıyıcı sorumluluk poliçeleri gündeme gelebilir

Seyahat sigortaları ve denizcilik/taşımacılık sigortalarının da bu tür olaylardan etkilenebildiğini belirten Özakıncı, son vakaların bir gemi seyahatiyle bağlantılı olmasının, cruise, yolcu taşımacılığı, liman operasyonları ve uluslararası tahliye süreçlerinde riskin ne kadar karmaşık hale gelebileceğini gösterdiğini vurguladı. Özakıncı, “Seyahat iptali, tıbbi tahliye, karantina giderleri, konaklama uzaması, repatriasyon ve acil sağlık desteği gibi teminatlar bu senaryoda ön plana çıkar. Ancak yine poliçelerde salgın ve pandemi istisnalarının bulunup bulunmadığı belirleyici olacaktır. Sorumluluk sigortaları açısından ise işveren sorumluluk, genel sorumluluk, otelcilik, turizm, sağlık kuruluşları ve taşıyıcı sorumluluk poliçeleri gündeme gelebilir. Bir işletmenin gerekli hijyen, izolasyon, bilgilendirme veya risk yönetimi tedbirlerini almadığı iddiası ile tazminat talepleri oluşabilir. Ancak bu taleplerde illiyet bağı, kusur, mevzuata uygunluk ve poliçe istisnaları kritik rol oynar” ifadelerini kullandı.