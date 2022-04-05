Hayat sigortaları, 2021'de 1,6 milyar liralık kredi borcunu kapattı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, hayat sigortası şirketlerinin 2021'de sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapatmasına ilişkin, "Talihsiz olaylar manevi açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bireylerde, ailelerde büyük sıkıntılara yol açıyor. Bugün, ülkemizde herkes için uygun bir hayat sigortası ürünü mevcut ve herkesin hayat sigortası ile olası riskleri güvence altına almaya ihtiyacı var. Hayat, sigortasız olmaz.” ifadelerini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Birliği’nin üye şirketlerden derlediği bilgilere bakıldığında, hayat sigortası şirketleri 2021 yılında bildirilen 132 bin vefat sonucu, sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapattı. Bu tutar, 2020 yılında 1,3 milyar olmuştu.

Tazminatlardaki yüzde 23 artışa karşılık kredi pazarındaki düzenlemeler ile paralel olarak kredi başına ortalama primler bir önceki yıla göre ortalama yüzde 8 civarında azaldı.

"Hayat sigortalarının cazip hale getirilmesi için beklenen mevzuatlar hayata geçirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, en önemli varlığın hayat olduğunu belirterek, “Sevdiklerimizi biz olmadığımızda da korumak, hastalık, kaza gibi talihsiz olaylar neticesinde oluşabilecek sakatlıklara karşı hazırlıklı olmak, hayat sigortasıyla mümkün. Bu talihsiz olaylar manevi açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bireylerde, ailelerde büyük sıkıntılara yol açıyor. Bugün, ülkemizde herkes için uygun bir hayat sigortası ürünü mevcut ve herkesin hayat sigortası ile olası riskleri güvence altına almaya ihtiyacı var. Hayat, sigortasız olmaz.” ifadelerini kullandı.

Hayat sigortalarında yapılan son düzenlemelere ilişkin Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayat sigortalarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre daha da cazip hale getirilmesi için son dönemde ilgili yönetmeliklerde beklenen mevzuatların hayata geçirildiğini bildirdi.

Benli, hayat ilgili riskleri görmezden gelmenin ekonomik sorunlara yol açtığını aktararak, “Sigorta sektörünün çatı kuruluşu olarak hayat sigortalarının ifa ettiği sosyal ve ekonomik rolün önemine dikkat çekmeye ve hayat sigortalarına ilişkin farkındalığın artırılması için özenle çalışıyoruz. Bu doğrultuda sektör olarak tüm paydaşlarımızla birlikte hayat sigortası ürünlerinin faydalarını ve avantajlarını en iyi şekilde bıkmadan usanmadan anlatmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bireylerin finansman ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştıran hayat sigortalarının, bireysel kredilere teminat sağlayarak vatandaşların borçlanma ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanmasına da imkan sağladığını belirten Benli, bu anlamda vatandaşlara maddi bir külfet telakki edilmesinin son derece yanlış olduğunu, kredi maliyetlerini aşağı çeken bir mekanizma olarak hem tüketiciyi koruduğuna hem de finansal sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasına imkan verdiğini vurguladı.

"Keşke dememek için sigorta güvencesine sahip olmalıyız"

Atilla Benli, kredi bağlantılı yapılan hayat sigortasında da 2014 yılından bu yana dünyada benzeri olmayan ve yılda iki defa yapılan otomatik sorgulama sistemiyle, yıl içinde vefat eden vatandaşların kredi borçlarının sigorta şirketleri tarafından ödendiğini anımsatarak, "Fazla kalan kısım varsa o da yakınlarına aktarılıyor. Şeffaf ve güvenilir yapıda işleyen sistem sayesinde bugüne kadar birçok vatandaşımızdan takdir gördük. Keşke dememek için sigorta güvencesine sahip olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Hayat sigortasının birçok faydası olduğunu belirten Benli, söz konusu sigortanın kapsamına ilişkin şunları kaydetti:

"Hayat sigortaları; kaza veya hastalık sonucu fiziksel engellerin oluşması durumunda maddi olarak hayat standardınızı devam ettirmenizi, vefat durumunda ise sevdiklerinize bir birikim bırakmanızı sağlar. Bununla birlikte çocuklarınızın eğitimlerinin tamamlanması için maddi destek sunar. Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizi öder. Sigorta türlerinin çoğu, belli bir coğrafya için geçerliyken, hayat sigortaları tüm dünyada geçerlidir. Öte yandan tüm bu hayat ürünleri için ödediğiniz primleri belirli tutarlarda vergi matrahından da düşebilirsiniz.”