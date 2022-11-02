HDI Sigorta, Fibaemeklilik'in yüzde 60'ını alıyor

Alman sigorta devi Talanx’ın Türkiye’deki temsilcisi HDI Sigorta ile Fibabanka, Fiba Holding çatısı altında yer alan Fibaemeklilik’in hisselerini satın alarak güçlü bir iş ortaklığına imza atmak üzere anlaştılar.

HDI Sigorta ile Fiba Holding’in finans sektöründeki köklü deneyiminden güç alarak çalışmalarını sürdüren Fibabanka, resmi onayların alınmasının ardından gerçekleşecek yeni iş ortaklıklarını açıkladılar. Bu kapsamda, HDI Sigorta’nın hayat dışı branşlar ve katılım sigortacılığının yanında hayat ve emeklilik alanında da hizmet verme isteğiyle, sektörün önemli oyuncularından Fibaemeklilik’in yüzde 60 hissesi HDI Sigorta’da olacak şekilde Fibabanka ile ortaklık için anlaşmaya vardılar.

Taraflar, müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek teknolojilere yatırım yaparak eşit paylı ortaklık ile hayat-dışı sigortacılık alanında faaliyet gösterecek ve sektörün tüm dağıtım kanallarına hizmet edecek yeni dijital sigorta şirketinin de müjdesini verdi.

Özyeğin: Dağıtım kanalları ve ürün çeşitliliği artacak

Fibaemeklilik ile bugüne kadar bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründe iz bırakan işler başardıklarını, müşterileri, acenteleri ve dağıtım kanalları ile yakın ilişki içinde 10 yılda güçlü bir marka inşa ettiklerini belirten Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, şunları söyledi: "2012 yılında adım attığı bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründe istikrarlı bir büyüme gösteren Fibaemeklilik, çeşitli portföy devirleri ve satın almalarla hizmet ağını sürekli genişleten bir kurum oldu. Sektöründe güven duyulan, paydaşlarıyla kalıcı ilişkiler kuran bir marka yarattığımız için mutluluk duyuyoruz. Sigorta, bireysel emeklilik ve OKS alanında yüzbinlerce müşteriye ulaşan markamız yoluna artık Fibabanka ve HDI Sigorta ortaklığı çatısı altında devam edecek. Fibabanka'nın yeni nesil dijital bankacılık altyapısı ve HDI Sigorta'nın sigorta alanındaki uluslararası deneyimiyle Fibaemeklilik'in dağıtım kanallarının ve ürün çeşitliliğinin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Dünya ekonomisinde likidite daralmasının sürdüğü bu ortamda Alman Talanx Group ile gerçekleşen bu ortaklığı Türkiye'deki yatırımlara olan ilginin devam ettiğinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz."

"Ortağımız ile dijital sigorta şirketi de kuracağız"

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert ise, "Fibabanka olarak, HDI Sigorta ile yapılacak ortaklık ve dağıtım kanalı anlaşması kapsamında Fibaemeklilik’in, 10 yıldır Fiba Grubu çatısı altında bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası alanlarında sürdürdüğü başarılı çalışmalarını bundan sonra bankamız çatısı altında da sürdüreceğine ve sektörde adından söz ettiren birçok önemli başarıya ve yeniliğe imza atacağına inancım tam. Sektörünün öncüsü ve güçlü oyuncusu HDI Sigorta ile güçlerimizi birleştirerek böyle bir iş birliğine imza atıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyor, resmi onayların alınmasının ardından yapılacak bu anlaşmanın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, HDI Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güçlü stratejik ortaklık kapsamında yakın dönemde eşit paylı ortaklıkla bir dijital sigorta şirketi de kuracağımızı da şimdiden paylaşmak isterim. Böylece Fibabanka olarak, hayat dışı sigortacılık alanında da müşterilerimize hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

"Türkiye pazarında büyümek istiyoruz"

Talanx AG Yönetim Kurulu Üyesi, HDI International AG İcra Kurulu Başkanı ve HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wilm Langenbach, "Bu iş birliği ile Türkiye pazarında büyüme ve hizmet ağımızı genişletme stratejimiz doğrultusunda önemli bir adım atmış olacağız. Fibabanka'nın dijital alandaki tecrübesi ve üç milyonu aşkın müşterisini, HDI Sigorta’nın alanındaki teknik uzmanlığı ile birleştirerek bütün paydaşlarımıza daha geniş kapsamlı ürünler sunmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.



Ortaklık sürecine ilişkin heyecanlarını dile getiren HDI Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Hancıoğlu, "Sigortalılarımızın ve iş ortaklarımızın değişen ihtiyaç ve önceliklerini görerek buna yönelik hizmetlerimizi doğru fiyat politikasıyla sunmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Şimdi ise sermayedarımızdan aldığımız destek ve Türkiye pazarındaki faaliyet alanımızı genişletmeye yönelik azim ve iştahımız ile HDI Sigorta Ailesi için yeni bir dönem başlıyor. Hayat ve Emeklilik sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Fibaemeklilik ile güçlü dağıtım kanallarımız aracılığıyla sigortalılarımıza hayat ve emeklilik ürünlerimizi de ulaştırabileceğiz. Bu anlaşma ile, dijital teknolojilere, iş ortaklıklarına ve servis bankacılığına yaptığı yatırımlarla öne çıkan Fibabanka ile de güçlü bir ortaklık kurmuş olacağız. İş birliğimizin uzun soluklu ve her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.