HDI Sigorta Genel Müdürü İşcan: Kasko omurgamız, sağlıkta hedef ilk 10

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türkiye sigorta sektö­rünü ‘büyük ölçüde keşfedilmemiş bir pa­zar’ olarak nitelendiren HDI Sigorta Genel Müdürü Fi­ruzan İşcan, en önemli gün­demlerinin sigorta bilinci ve penetrasyonu artırmak oldu­ğunu söyledi. İşcan, “Sigorta penetrasyonunun hâlâ geliş­miş ülkelerin gerisinde olma­sı, doğru ürün–doğru fiyatla­ma–güven temelli ilişki üçge­ninde önemli bir fırsat alanı yaratıyor. 2025 yılında yeni ürün lansmanlarımız artar­ken; araç satışla­rındaki hareketliliğin etki­siyle kasko ve trafik branşla­rında %7–8 seviyesinde adet büyümesi sağlandı, sağlık si­gortalarında ise farklı gelir gruplarına hitap eden ürün­lerle büyüme ivmesi güçlen­dirildi. Bu çalışmaların bu yıl da devam etmesini bekliyo­ruz. Sektör; ekonomik dal­galanmalar, regülasyon de­ğişiklikleri, jeopolitik geliş­meler, iklim kaynaklı afetler ve siber tehditler gibi çok bo­yutlu risklerle karşı karşıya. Bu tablo, özellikle kurumsal segmentte iş sürekliliği risk­lerine yönelik talebi artırır­ken; mühendislik, siber ve alacak sigortalarına olan il­giyi de güçlendiriyor” dedi. HDI Sigorta’nın 2026 yılına dair hedeflerini DÜNYA Ga­zetesi ile paylaşan İşcan, “Kasko HDI Sigorta’nın omurgası olmaya devam ediyor. Sınırsız İMM gi­bi modellerle bu alanda­ki gücümüzü artırıyoruz. Nakliyat branşında sek­töre yön veren oyuncular­dan biri olmayı sürdü­receğiz. Konut, Altın KOBİ, Sağlık ve Tarım ve branşların­da potansi­yel görüyo­ruz. Sağlık branşı da HDI Sigor­ta’nın stra­tejik büyüme alanlarından biri haline gel­di. Genişleyen network, hızlı teklif ekranları ve güçlü kampanyalarla sağ­lıkta kısa vadede ilk 10’u he­defliyoruz” diye konuştu.

Dört adımda sürdürülebilir kârlılık

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikası, son dönemde şirket stratejilerimizi daha temkinli, disiplinli ve kısa va­deli riskleri gözeten bir çer­çeveye taşıdığını işaret eden İşcan, özellikle fiyatlama, re­zerv yeterliliği ve sermaye yö­netimi alanlarında daha sık güncellenen varsayımlar ile hareket ettiklerini anlattı. İş­can, 2026’da kârlılığı sürdü­rülebilir kılmak adına 4 temel adım planladıklarını kayde­derek, bunları şöyle sıraladı: “İlk olarak ‘rasyonel fiyatla­ma’; enflasyonun ve paralel olarak yüksek faiz ortamının etkilerinin azalmasıyla bir­likte daha teknik temelli, risk bazlı ve segmentasyon odaklı fiyatlama modelleri öne çıka­cak. İkincisi operasyonel ve­rimlilik, dijitalleşme ve hasar süreçlerinde yalınlaşma yo­luyla giderler kontrol altın­da tutacak maliyet yönetimi. Bir diğer adımda ise sermaye yeterliliğini koruyan, sürdü­rülebilir ve güçlü sermaye ya­pısı sürdürülecek. Son olarak ‘SEDDK ve sektör iş birliği’ başlığında trafik branşında yapısal sorunların çözümüne yönelik düzenleyici otorite ve sektör paydaşlarıyla ortak re­form adımları desteklenecek. Tüm bu unsurlar birlikte ele alındığında, kârlı büyüme ve güçlü sermaye yapısı ön plan­da olacak.”

İşcan, enflasyonun düşüş trendine girmesi ve ekonomi­nin daha stabil bir yapıya ka­vuşmasının, önümüzdeki dö­nemde daha öngörülebilir fi­yatlama yapılmasına imkan sağlayacağını ifade ederek, “Ancak yumuşayan piyasa koşulları ve rekabetin artma­sıyla birlikte, prim artış hızı­nın yavaşlaması hasar/prim oranları üzerinde yukarı yön­lü baskı oluşturabilir. Bu ne­denle teknik kârlılık açısın­dan kısa vadede çok güçlü bir iyileşme beklentisi bulunmu­yor. Bu ortamda temel odak noktamız; enflasyon stabili­zasyonunun da katkısıyla, et­kin hasar yönetimi, doğru re­zervleme ve portföy kalitesi­ni koruyarak teknik sonuçları mümkün olan en optimum se­viyede sürdürmek olacak” ifa­delerini kullandı.

Sigortacılığın iş modeli yeniden şekillenecek

İklim değişikliği gibi risk­ler artık yalnızca teknik baş­lıklar değil, stratejik kararla­rın merkezinde yer aldığına dikkat çeken İşcan, şunları söyledi: “Uzun vadede iklim değişikliği ve sürdürülebilir­lik konuları, sigortacılığın iş modelini yeniden şekillendi­recek. İklim değişikliğinin fi­nansal etkilerini daha doğru ölçümleyebilmek, sürdürüle­bilir sigortacılık modellerini hayata geçirmek ve makroe­konomik belirsizliklere kar­şı sermaye yapısını güçlen­dirmek, önümüzdeki dönem­de kritik öncelikler arasında yer alıyor. HDI Sigorta ola­rak riskli konularda proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. Özellikle yapay zekâ enteg­rasyonuyla süreçlerimizi ye­niden tasarlıyor; otomasyon, veri güvenliği ve etik yöneti­şim alanlarında güçlü adım­lar atıyoruz. Böylece riskleri önceden öngörmekle kalma­yıp, onlara karşı dayanıklılık geliştiriyoruz."

Yapay zekâ destekli sahte hasar tespiti

“Dijitalleşme artık sigorta sektörü için bir seçenek değil, oyunun kurallarını yeniden yazan bir zorunluluk” diyen İşcan, şunları kaydetti: “Biz HDI Sigorta olarak, trafik ve kasko gibi yüksek hacimli branşlarda gerçek zamanlı veri kaynaklarını kullanarak risk profillerini dinamik biçimde değerlendiriyoruz. Dağıtım kanallarında ise dijitalleşme ‘acentelerin yerini almak’ değil, iş ortaklarımıza yeni bir güç kazandırmak anlamına geliyor. Dijital yaklaşımımızı, dağıtım kanallarımızla entegre çalışan hibrit bir model üzerine kurduk. Hasar yönetimi tarafında dijitalleşme en somut farkı yaratıyor. Yapay zekâ destekli sahte hasar tespiti, görüntü işleme teknolojileriyle uzaktan ekspertiz ve mobil hasar bildirimleri gibi çözümler sayesinde işlem sürelerini önemli ölçüde kısaltırken, memnuniyet seviyesini de artırıyoruz” İşcan, sektörde acente kanalının payı geçen yıl %59 seviyesinde gerçekleşirken, HDI Sigorta’da bu oranın %85’e ulaştığı bilgisini verdi.