Hekimlerin sıkıntılarına yine 'havuz'la çözüm aranacak

20 Eylül 2017

Serhat ALİGİL

Hazine Müsteşlarlığı, geçtiğimiz günlerde yeni yasal düzenleme yaparak hekim sorumluluk sigortasında (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası), zorunlu trafik sigortasında olduğunu gibi prim ve hasar paylaşımı esasına dayanan “havuz” modeline geçti. Düzenleme, bir süredir daha riskli hekim gruplarının (cerrah gibi) sigortalanmasıyla ilgili yaşanan sıkıntılar üzerine yapıldı. Bu tür sıkıntı yaşayan hekim sayısının 20 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu sorunların bazı ameliyatların yapılamamasına neden olduğu da kamuoyuna yansımıştı.

1 Temmuz’dan itibaren kesilen poliçelere uygulanacak düzenlemeyle gündeme gelen işlemler ise Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta Birliği ve prim ve hasar paylaşım sürecini yönetmekle görevlendirilen Güneş Sigorta’nın yetkilisinden oluşan üç kişilik “Değerlendirme Komitesi” tarafından yürütülecek. Düzenlemenin temel unsurları şunlar:

İnceleme talep edecek

X Prim ve ödenen hasarın şirketler arasında paylaşımı ilgili şirket ve SBM verileri dikkate alınarak görevlendirilen şirket tarafından yapılacak.

X Prim ve ödenen hasarın yüzde 50’si şirketler arasında eşit, kalan yüzde 50’si şirketlerin bu tür sigorta primlerinden son 3 yılda aldıkları paya göre paylaştırılacak. Paylaşım oranı her yılın başı itibarıyla hesaplanacak. 2017 için 1 Ocak 2014-30 Haziran 2017 arası dikkate alınacak.

X Şirketler prim üzerinden yapılan aktarımlar ile aracı komisyon ve operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla Değerlendirme Komitesince belirlenecek komisyonu düşerek kalan tutarı devir hesabına alacak kaydedecek.

XŞirketler düzenledikleri poliçelerin hasar sürecini kendileri yönetecek. Ödenen hasarlar devir hesabına borç kaydedilecek.

X Şirketlerin hasar yönetimine ilişkin verilerini gösteren raporlar SBM’den temin edilecek. Değerlendirme Komitesi, bu raporlar esas alınarak hasar dosyalarının incelenmesini görevlendirilen şirketten talep edebilecek.

X Şirketler devir hesabı kayıtlarını, düzenledikleri poliçelerin aylık üretim ve iptal bordroları ile ödenen tazminatları gösterir özet bordroları izleyen ayın 20’nci gününe kadar görevlendirilen şirkete gönderecek.

400 milyon liraya ulaştı

Yeni düzenlemeyi değerlendiren sektör yöneticileri, öncelikle bu sigorta branşıyla ilgili primlerin yedi yıldır artmadığına, buna karşılık yüksek riskle ilgili teminat limitlerinin yüzde 100 arttığına dikkat çekti. Yöneticilere göre muallak hasar karşılıkları da 400 milyon liraya yaklaştı. Bu nedenle yöneticiler yeni düzenlemeyi sorunların çözülmesine katkı verecek önemli ama geçici bir çözüm olarak görüyor. Bu sigortayla ilgili olarak çeşitli konularda öneriler de yapan yöneticiler, örneğin muallak hasar ve tazminat tutarlarına ilişkin standartların belirlenmesini istedi. Ayrıca, yeni düzenlemeyle görevlendirilmiş şirketten talep edilecek denetim yetkisi de dikkat çekilen konuların arasında yer alıyor. Öte yandan yeni düzenleme konu olan “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” kapsamında yılın ilk 7 ayında yüzde 5,1 artışla 13,8 milyon liralık prim üretildi. Bu branşta prim üretimi 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,8 artışla 48,3 milyon lira oldu.

En büyük payı pratisyen hekimler aldı

Yılın ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 düşüşle 86 bin adet hekim sorumluluk sigortası poliçesi kesildi. Bu sigortada risk grupları 1 ile 4 arasında. En riskli hekimler dördüncü, en az riskli hekimler birinci risk grubunda yer alıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında kesilen poliçelerin yüzde 42’si ikinci, yüzde 32,1’i üçüncü, yüzde 21,6’sı dördüncü ve yüzde 4,4’ü birinci risk grubunda olan hekimlere ait. Bu poliçelere uzmanlık dalı açısından bakıldığında en büyük payı yüzde 14,2 ile pratisyen hekimlerin aldığı görülüyor. Bunu yüzde 11,3 ile diş hekimleri, yüzde 9,7 ile aile hekimleri izliyor. Genel cerrahi hekimlerinin payı ise yüzde 3,6. İlk 8 ayda bu uzmanlık dalıyla ilgili poliçe sayısı yüzde 11,6 düşüşle 3 bin 53 oldu.