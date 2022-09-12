Hollandalı NN Hayat, Fiba ile anlaştı

KERİM ÜLKER

Bu yılın başında devlet desteğinin yüzde 30’a çıkarılmasıyla hızla büyüyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 300 milyar TL fon büyüklüğüne ve 14 milyon katılımcıya ulaştı. 500 milyar TL fon büyüklüğü ve 17 milyon katılımcıya ulaşmayı hedefleyen BES'te ilginç bir devir yaşanıyor.

Ünlü sigorta şirketi Hollandalı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki bireysel emeklilik portföyünü devretmeye hazırlanıyor. NN Hayat ve Emeklilik şirketi, Özyeğin ailesinin yönettiği Fiba Emeklilik Hayat A.Ş.'ye OKS kapsamındaki BES portföyünü satmak için görüşüyor. İki taraf, varlığın devredilmesi konusunda anlaşmayı sağladı ve resmi kurumların onayını bekliyor.

Oyak Sigorta'yı almıştı

175 yıllık geçmişi olan Hollandalı şirkete ait NN Hayat ve Emeklilik, 4 Aralık 2008 tarihinde ING Grubu’nun OYAK Emeklilik’in yüzde 100 hissesini satın almasıyla Türkiye'ye adım attı.

11 ülkede faaliyet gösteren Hollandalı şirketin, dünya çapında yaklaşık 15 bin çalışanı, 18 milyon müşterisi var.