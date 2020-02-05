İklim değişiklikleri şirketlerin öncelikli risklerinden biri olacak

05 Şubat 2020

Selçuk ALTUN

Şirketler, geçen yıl boyunca iklim değişikliğinden jeopolitik belirsizliklere, uluslararası ticaret gerilimlerinden değişen teknoloji ortamına kadar geniş bir alandaki unsurları düzenli olarak gözlemlemek durumunda kaldı. Global çapta yapılan pek çok araştırma küresel ekonomiyi etkileyen risk ve zorlukların her geçen yıl daha fazlaartacağını gösteriyor.

Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, 2020 ve takip edecek yıllarda da şirketlerin sürekli değişim ve belirsizliklerin getirdiği riskleri yönetmek için tetikte olmaya devam edeceğini belirterek, iklim değişikliğinin orta ve uzun vadede şirketlerin önceliklendireceği en önemli risklerden biri olacağına dikkat çekti.

Aon’un 2019 Hava, İklim ve Doğal Afet Durum Raporu’yla ilgili DÜNYA’ya değerlendirmede bulunan Tanbay, küresel çapta geçen yıl doğal afetlerden kaynaklanan toplam ekonomik kaybın 232 milyar dolar tutarında olduğunu aktardı. Tanbay, son 10 yılda küresel iklime bağlı ekonomik zararların ise 3 trilyon dolara yaklaştığını bildirdi. Rapora göre, 2019 yılında 409 büyük afet olduğu ve bunlar arasında en büyük kayıpların sel baskınlarından kaynaklandığına işaret eden Tanbay, diğer maliyetli riskler arasında tropik fırtına, kuraklık ve büyük orman yangınlarının yer aldığını aktardı. Sel baskını nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların 82 milyar dolar tutarında olduğuna vurgu yapan Tanbay, bunu 68 milyar dolar ile tropik fırtınanın takip ettiğini açıkladı. 2019’un en yüksek maliyetli 10 afetinden beşinin de sel baskını ile ilgili olduğunu hatırlatan Tanbay, ABD’deki ilkbahar ve yaz sel baskınlarının, Çin ve Hindistan’daki muson sellerinin ve İran’daki önemli sel baskınının yarattığı toplam ekonomik zararın 53 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, şirketlerin odağında yer alan bir diğer konunun da hızla gelişen teknolojinin yarattığı fırsatların yanında getirdiği potansiyel büyük riskler olduğunu söyledi.

Aon’un 2019 Küresel Risk Yönetim Anketi’ne göre siber saldırılar küresel olarak altıncı en büyük tehlike oldu. Kanada ve ABD’de ise bir numaralı risk olarak öne çıktı.

Tanbay, araştırmalara göre teknolojinin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artan siber suçların 2021’de 6 trilyon dolar global maliyete ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Şirketler müşteri bilgileri ve fikri mülkiyetlerini bu saldırılardan korumak için siber güvenliğe yatırımlarını artıracak. Tanbay, en çok siber saldırı riskiyle karşı karşıya olan sektörleri ise; finansal kurumlar, kamu, ulaşım, teknoloji, perakende, turizm ve eğitim olarak sıraladı.